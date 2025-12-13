سردار دلیری: عامل تیراندازی در زابل دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی با سلاح گرم به طرف منزل یک شهروند در شهرستان زابل، رسیدگی به موضوع و دستگیری عامل تیراندازی در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: مأموران پلیس، عامل اصلی تیراندازی را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را از این کار اختلافات شخصی عنوان کرد که تحقیقات جهت کشف سلاح مورد استفاده در تیراندازی کماکان ادامه دارد.