  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱

سردار دلیری: عامل تیراندازی در زابل دستگیر شد

زابل - جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از دستگیری عامل تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت در زابل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی با سلاح گرم به طرف منزل یک شهروند در شهرستان زابل، رسیدگی به موضوع و دستگیری عامل تیراندازی در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: مأموران پلیس، عامل اصلی تیراندازی را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را از این کار اختلافات شخصی عنوان کرد که تحقیقات جهت کشف سلاح مورد استفاده در تیراندازی کماکان ادامه دارد.

    • IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      اینا خانواده ندارن که برای زن و بچه مردم ایجاد ترس می کنن

