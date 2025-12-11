به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محسن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با محوریت ضرورت توجه به مسائل فرهنگی، تأکید کرد: انقلاب اسلامی از اساس یک انقلاب فرهنگی است و هر تحول مطلوب در عرصههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، باید بر پایه یک تحول فرهنگی صحیح شکل بگیرد.
وی با ابراز تأسف از تلاشهایی برای کاهش بودجههای فرهنگی، این اقدام را زمینهساز تضعیف انقلاب دانست و گفت: کمرنگ کردن مقوله فرهنگ یا کاهش اعتبارات فرهنگی به هر بهانهای، در واقع زمینگیر کردن انقلاب و ضربه به نظام اسلامی است؛ مردمی که ۴۷ سال برای اسلام هزینه دادهاند، انتظار دارند که فرهنگ در اولویت باقی بماند.
هشدار درباره غفلت فرهنگی
طاهری با اشاره به تهاجم گسترده و همهجانبه دشمن در حوزه فرهنگ افزود: دشمنان انقلاب اسلامی سالهاست با کینه و عداوت عمیق نسبت به اسلام، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی را علیه مردم ما آغاز کردهاند. اگر ما در حوزه فرهنگ کوتاهی کنیم، این زمینهسازی برای نفوذ فرهنگی دشمن است.
وی با تأکید بر اینکه هیچ عذری برای بیتوجهی به فرهنگ پذیرفتنی نیست، اظهار کرد: اگر در عملکرد نهادهای فرهنگی نقاط ضعفی وجود دارد، باید با گفتگوی نخبگانی و نظارت مدیریتی اصلاح شود؛ نه اینکه صورتمسئله پاک و فعالیتهای فرهنگی تضعیف شود.
فرهنگ و اقتصاد دو اولویت موازی
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت همزمان اقتصاد و فرهنگ افزود: اقتصاد اولویت اول کشور است اما این به معنای فراموشی فرهنگ نیست. مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که مسائل فرهنگی همیشه در کنار اقتصاد، اولویت خود را حفظ میکند.
طاهری با بررسی تجربه تمدن غربی گفت: حتی تمدن غرب با وجود ماهیت مادی، پیشرفتهای حود را بر یک بنیان فرهنگی مخصوص به خود بنا کرده است. ما که به دنبال تحقق تمدن نوین اسلامی هستیم، باید بیش از گذشته به فرهنگ توجه کنیم.
وی خطاب به مدیران و تصمیمگیران کشور تأکید کرد: مسئولان باید مراقب باشند مشاورههای نادرست درباره کوچک کردن فرهنگ یا کاهش اعتبارات فرهنگی به آنها ارائه نشود. فرهنگ زیربنای جامعه و اساس حرکت بهسوی تمدن نوین اسلامی است.
