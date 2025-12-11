عباس بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت حوزه فرهنگ در کشور گفت: هزینه‌های فرهنگی باید هم مدیریت شده و هم هوشمندانه باشد و گزارش آن با شفافیت کامل به مردم ارائه شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی امروز کشور ریشه در مسائل فرهنگی دارد، افزود: حوزه فرهنگ یک بخش زیرساختی و بسیار مهم است که نیازمند بودجه قابل توجه برای انجام کارهای بنیادین است.

نماینده مردم تاکستان اضافه کرد: در عین حال باید مشخص شود که اعتبارات تخصیص یافته در چه مسیری هزینه شده و خروجی آنچه بوده است.

بیگدلی با رد دیدگاه‌هایی مبنی بر کاهش بودجه فرهنگی و انتقال آن به مجموعه‌های اقتصادی تصریح کرد: چنین ادعایی هیچ نمود و پشتوانه‌ای ندارد بلکه خوشبختانه نمایندگان مجلس نسبت به مسائل فرهنگی حساسیت بالایی دارند و هر موضوعی در این حوزه مطرح شده، با حمایت قاطع در دستور کار قرار گرفته است.

نماینده تاکستان در پایان تأکید کرد: ما از بودجه فرهنگی حمایت می‌کنیم اما خواهان شفافیت و ساماندهی بهتر در نحوه هزینه‌کرد آن هستیم تا هم کرامت و جایگاه فرهنگ حفظ شود و هم اعتماد عمومی تقویت گردد.

بیگدلی با اشاره به اهمیت نهادهای فرهنگی در جامعه گفت: این نهادها نقش اساسی در جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و اخلاقی دارند.

وی تصریح کرد: بسیاری از آسیب‌هایی که امروز در حوزه‌های مختلف مشاهده می‌کنیم ریشه در ضعف کار فرهنگی دارد.

نماینده مردم تاکستان عنوان کرد: اگر نهادهای فرهنگی تقویت شوند می‌توانند با برنامه‌ریزی درست و فعالیت‌های بنیادین، مانع گسترش ناهنجاری‌ها و فروپاشی بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی شوند.

وی در ادامه با هشدار نسبت به پیامدهای حذف یا کاهش بودجه این نهادها افزود: کاهش حمایت مالی از حوزه فرهنگ، جامعه را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد.

بیگدلی تاکید کرد: حذف بودجه فرهنگی به معنای تضعیف زیرساخت‌های اخلاقی و اجتماعی است و نتیجه آن افزایش مشکلاتی چون فروپاشی خانواده، رشد آسیب‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی خواهد بود بنابراین باید بودجه فرهنگی نه تنها حفظ شود بلکه با شفافیت و مدیریت هوشمندانه در مسیر درست هزینه گردد.