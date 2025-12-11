مطیعی: «کاهش فرزندآوری» راهبرد دشمن علیه ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی بعدازظهر پنجشنبه در سومین رویداد استانی جایزه «جوانی جمعیت» در فرهنگسرای کومش سمنان ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) به بیان اهمیت موضوع خانواده و جوانی جمعیت در اسلام پرداخت و افزود: رسول اکرم (ص) فرمود من بهخاطر تعداد جمعیت امتم بر دیگر امتها افتخار میکنم، حتی افرادی که پیش از تولد از دست میروند!
وی با اشاره به مقام والای مادران در جامعه اسلامی بویژه مادران معظم شهدا افزود: بانوان ایران اسلامی در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و انقلابی نقش ایفا کردهاند.
مطیعی با هشدار نسبت به ابعاد ویرانگر بحران جمعیت در کشور اظهار کرد: فرزندآوری و جوانی جمعیت در آموزههای دینی از جایگاه ویژهای برخوردار است لذا همه مسئولان و اقشار مختلف مردم باید در این زمینه تلاش کنند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان، پیری جمعیت ایران را یکی از پیامدهای کاهش فرزندآوری در کشور دانست و گفت: چرا عدهای تصور میکنند فرزندان آنها در آینده افراد مفیدی نخواهند بود در حالیکه خانوادههای متعددی وجود دارند که تمام فرزندان آنها به مدارج بالای علمی و اجتماعی دست یافتهاند.
مطیعی با بیان اینکه کاهش جمعیت ایران یکی از راهبردهای دشمن علیه انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: شناسایی و رفع موانع اصلی فرزندآوری و جوانی جمعیت باید در دستور کار همه مسئولان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.
در این مراسم از جمعی از مدیران، مسئولان و برگزیدگان جایزه ملی «جوانی جمعیت» در استان سمنان تجلیل شد.
