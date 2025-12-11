حجتالاسلام والمسلمین نصرت امیدی در گفتگو با مهر با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مادر، با بیان اینکه یکی از ویژگیهای برجسته حضرت زهرا (س) «صدیقه بودن» است، اظهار کرد: صدیق به کسی گفته میشود که آنچه را فکر میکند و بیان میکند، در عمل نشان میدهد.
امام جمعه بندر کیاشهر با بیان اینکه حرکتهای انقلابی بدون حضور زنان به ثمر نمیرسد، افزود: بانوان جامعه اسلامی در همه عرصهها از اجتماعی و سیاسی تا تربیت فرزندان و دفاع از ولایت نقشی حیاتی و اثرگذار دارند.
حضرت زهرا (س) الگوی جامع زنان مسلمان است
وی با اشاره به اینکه حضرت زهرا (س) در همه زمینهها الگو و درس برای همه است، تصریح کرد: نقش حضرت فاطمه زهرا (س) در زمینههای فردی، اجتماعی، سیاسی و اوج آن در دفاع از ولایت، همه در سیره عملی صدیقه طاهره مشاهده میکنیم که پای جان در مسیر امامت و ولایت ایستادگی کرد.
نقش زنان در جنگ ۱۲ روزه تجلی اقتدار و انسجام ملی بود
حجتالاسلام امیدی نقش زنان در جنگ ۱۲ روزه، را تجلی اقتدار و انسجام ملی بیان کرد و افزود: نقش زنان در برهه حساس گذار بینالمللی و ورود به نظم جدید بینالمللی اثرگذار است که نیاز به انسجام ملی و وحدت اجتماعی همچنان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بانوان در جمیع مسائل زبانزد هستند، اظهار کرد: بانوان در زمینه دفاعی نقشآفریناند، نباید فکر کنیم نقش بانوان تنها در زمینه پوشش است، بلکه نقش آنان در حوزههای مختلف مهم است.
امام جمعه بندر کیاشهر تصریح کرد: بانوان علاوه بر نقش آفرینی در زمینه علمی، دفاعی و نقشآفرینی اجتماعی، کارآمد، اثرگذار و فعالیت خود را در جنگ ۱۲ روزه ثابت کردند.
استمرار وحدت ذیل پرچم جمهوری اسلامی است
وی با اشاره به عوامل اقتدار نظام جمهوری اسلامی، گفت: اندیشه اسلامی و ایرانی بانوان جامعه و این انسجام و وحدت باید در این برهه ذیل اسلام عزیز، قرآن کریم و پرچم جمهوری اسلامی و تحت زعامت رهبر معظم انقلاب امام خامنهای مدظلهالعالی امتداد یابد.
