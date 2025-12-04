سعید فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز وفات حضرت امالبنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا اظهار کرد: گرامیداشت ابوشهداء، امام جمعه فقید بندر کیاشهر حجتالاسلام و المسلمین اسماعیلیان و نخستین سالگرد شهید گمنام با حضور مسئولین، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، هنرمندان و میهمانان استانی و کشوری برگزار میشود.
شهردار بندر کیاشهر با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ ایثار و مقاومت افزود: یادواره شهدا فرصتی است تا بار دیگر ارزشهای ایثار و شهادت در جامعه بازخوانی شود و نسل امروز با آرمانهای شهیدان آشنا شوند.
فدایی با بیان اینکه حضور خانوادههای معظم شهدا و مهمانان کشوری و استانی جلوهای از وحدت و همدلی خواهد بود، گفت: بزرگداشت شهدا درواقع تجدید عهدی با آرمانهای انقلاب و پاسداشت مقام مادران و همسران شهداست که در روز تکریم آنان برگزار میشود.
وی گفت: یاد واره ۱۶۷ شهید والامقام بندر کیاشهر با حضور ایثارگران، هنرمندان و مهمانان برجسته استانی و کشوری، با روایتگری مریدان و یاران فرهنگ ایثار و قاری و حافظ بین المللی در روز پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴، پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع بندر کیاشهر برگزار خواهد شد.
