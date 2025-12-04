  1. استانها
یادواره ۱۶۷ شهید بندر کیاشهر و نخستین سالگرد شهید گمنام برگزار می‌شود

آستانه اشرفیه- شهردار بندر کیاشهر از برگزاری آئین بزرگداشت ۱۶۷ شهید والامقام و نخستین سالگرد شهید گمنام در سالروز وفات حضرت ام البنین (س) در این شهر خبر داد.

سعید فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا اظهار کرد: گرامیداشت ابوشهداء، امام جمعه فقید بندر کیاشهر حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیلیان و نخستین سالگرد شهید گمنام با حضور مسئولین، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، هنرمندان و میهمانان استانی و کشوری برگزار می‌شود.

شهردار بندر کیاشهر با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ ایثار و مقاومت افزود: یادواره شهدا فرصتی است تا بار دیگر ارزش‌های ایثار و شهادت در جامعه بازخوانی شود و نسل امروز با آرمان‌های شهیدان آشنا شوند.

فدایی با بیان اینکه حضور خانواده‌های معظم شهدا و مهمانان کشوری و استانی جلوه‌ای از وحدت و همدلی خواهد بود، گفت: بزرگداشت شهدا درواقع تجدید عهدی با آرمان‌های انقلاب و پاسداشت مقام مادران و همسران شهداست که در روز تکریم آنان برگزار می‌شود.

وی گفت: یاد واره ۱۶۷ شهید والامقام بندر کیاشهر با حضور ایثارگران، هنرمندان و مهمانان برجسته استانی و کشوری، با روایتگری مریدان و یاران فرهنگ ایثار و قاری و حافظ بین المللی در روز پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴، پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع بندر کیاشهر برگزار خواهد شد.

