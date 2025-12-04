حجت الاسلام امیدی: شهادت پرسودترین تجارت با خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرت امیدی شامگاه پنج‌شنبه در یادواره ۱۶۷ شهید والامقام بخش بندر کیاشهر و نخستین سالگرد شهید گمنام این شهر همچنین آئین گرامیداشت امام جمعه فقید و ابوالشهداء حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیلیان با اشاره به آیات قرآن کریم درباره فضیلت شهادت اظهار کرد: برخی تجارت‌ها برای انسان سودی ندارد، اما خداوند شهادت را تجارتی پرسود معرفی می‌کند؛ تجارتی که با قیمتی وصف‌ناشدنی انجام می‌شود.

امام جمعه بندر کیاشهر با تأکید بر اینکه شهادت معامله‌ای الهی و نعمتی بزرگ از سوی خدا است، افزود: این معامله با ارزش‌هایی صورت می‌گیرد که با هیچ معیار مادی قابل اندازه‌گیری نیست.

وی حضور گسترده مردم در مجالس شهدا را نشان‌دهنده همراهی با آنان دانست و تصریح کرد: شرکت در مجلس شهدا یعنی همراهی با شهیدان در دنیا و محشور شدن با آنان در قیامت.

حجت‌الاسلام امیدی با بیان فلسفه حضور در این محافل خاطرنشان کرد: ما در این مجالس با آرمان‌ها و آموزه‌های شهدا بیعت می‌کنیم تا در دنیا پیرو راه آنان باشیم و در آخرت مورد شفاعت و همراهی‌شان قرار گیریم.

وی با تأکید بر اینکه مجلس شهدا، مجلس ختم نیست؛ مجلس فتح است، افزود: این مجالس یادآور فرهنگ ایثار و شهادت و استمرار راه عاشورا هستند و جامعه را به سمت پایداری و مقاومت هدایت می‌کنند.