به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در دیدار جمعی از اعضای ستاد اجرایی پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی اربعین گفت: باید تلاش کرد تا محتواهای مورد نیاز برای مبلغان فعال اربعین به روز باشد.
وی با تاکید بر اینکه اربعین جزو نشانهها و نمادهای هویتی شیعه است، خاطرنشان کرد: اربعین به عنوان فرهنگ الهی شناخته میشود و باید تلاش کرد در زمینههای مرتبط با این موضوع، نگاه خالصانه و الهی جاری باشد.
آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: اربعین، قلهای برای معرفت شناسی اهل بیت علیهم السلام است و اگر ما اهل بیت بخصوص سیدالشهدا علیه السلام را بشناسیم و به گروه هدف بشناسانیم در پرتو آن، اسلام عزیز شناخته میشود. پیامبر (ص) میفرمایند: هر چیزی اساس و بنیادی دارد و پایه و بنیاد اسلام، محبت اهل بیت علیهم السلام است و راه نفوذ اسلام به دلها هم معرفت اهل بیت است که با اربعین محقق میشود.
در ابتدای این دیدار، حجتالاسلام حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی با اشاره به پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی اربعین در مشهد گفت: پس از تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر غنیمت شمردن فرصت و نعمت اربعین برای وحدت کشورهای مختلف، پنجمین سال است که این کنگره را برگزار میکنیم و با استقبال کشورهای مختلف؛ امسال میزبان مهمانانی از ۲۰ کشور فعال اربعین هستیم.
وی به برگزاری همایش علمی «اربعین و امتداد سنت نبوی» در عراق به مناسبت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم (ص) به همت ستاد فرهنگی اربعین خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰۰ رساله و پایان نامه دانشگاهی با موضوع اربعین دفاع شد و بیش از ۲۰۰ رساله و پایان نامه هم در دست تدوین است.
حجت الاسلام احمدی همچنین به دفاع از ۴۰ رساله اربعینی در حوزههای علمیه خبر داد و گفت: بیش از ۵۰۰ مقاله علمی پژوهشی هم تاکنون ارائه شده است.
پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی اربعین ۲۵ تا ۲۸ آذر در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
نظر شما