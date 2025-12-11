به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تهرانی، معاون امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی، در سخنرانی خود در وبینار بین‌المللی احزاب سیاسی کشورهای عضو بریکس پلاس، مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران را در قبال نظام حکمرانی جهانی تشریح و یک‌جانبه‌گرایی و اقدامات تحریمی قدرت‌های زورگو را محکوم کرد.

وی در این نشست که با حضور نمایندگان سیاسی کشورهای عضو و در حال پیوستن به بریکس در آن برگزار شد، با تقدیر از ابتکار برزیل، بر لزوم بازتعریف نظم جهانی مبتنی بر عدالت، احترام متقابل و حق حاکمیت ملی همه کشورها تأکید کرد.

تهرانی در بخشی از سخنان خود تصریح کرد: نظام بین‌الملل شاهد فروپاشی پارادایم کهنه هژمونی‌طلبی است. ابزارهای زور همچون تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی، که نمونه آشکار آن علیه ملت مقاوم ایران اعمال شده، نه تنها مشروعیت ندارد، بلکه نشانه درماندگی معماران نظام ناعادلانه کنونی است.

معاون بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی، بریکس‌پلاس را نماد امید برای استقرار حکمرانی چندجانبه و دموکراتیک خواند و افزود: این تشکل، اتحاد تمدن‌ها و اراده‌های مستقل برای مقابله با رویه‌های نواستعماری است. ایران با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی فعال، آماده است تا در قالب این همکاری‌ها، سهم سازنده‌ای در ایجاد امنیت، توسعه مشترک و گفت‌وگوی تمدن‌ها ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: احزاب سیاسی در کشورهای عضو بریکس وظیفه تاریخی دارند تا با تقویت گفتمان چندجانبه‌گرایی در افکار عمومی جهانی و پیشنهاد مکانیسم‌های عملی همکاری، زمینه‌ساز تحولی عادلانه در نهادهای بین‌المللی شوند.

تهرانی بر عزم ایران برای همکاری سازنده در چارچوب احترام متقابل در مجموعه‌های بین‌المللی مانند بریکس تأکید کرد.