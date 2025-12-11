تضعیف نهادهای فرهنگی تضعیف اراده و روحیه خودباوری مردم است

رضا رحیم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش فرهنگ در شکل‌دهی رفتارها و کنش‌های اجتماعی گفت: رفتار و واکنش‌های مردم در موضوعات مختلف، چه در عرصه‌های قانونی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ریشه در نگرش‌ها و اندیشه‌های فرهنگی دارد که از همان فرایندهای فرهنگی در ذهن افراد شکل گرفته است. بنابراین، مجموعه رفتارهای مردم، بازتابی مستقیم از فرهنگ جامعه است.

رحیم‌پور افزود: فرهنگ، زیربنای توسعه هر جامعه است و بدون بستر فرهنگی مناسب، هیچ پیشرفتی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پایدار نخواهد بود. تجربه جوامع توسعه‌یافته نشان می‌دهد که قبل از هر رشد اقتصادی، فرایند فرهنگ‌سازی در آن‌ها شکل گرفته و نهادینه شده است.

این استاد دانشگاه به مثال‌های مشخصی اشاره کرد و گفت: اگر فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت منابع در جامعه شکل نگرفته باشد، هیچ رشد اقتصادی پایدار و معناداری حاصل نخواهد شد. اگر فرهنگ توسعه و پیشرفت در ذهن افراد تقویت نشود، قدرت اقتصادی جامعه رشد نخواهد کرد. به همین ترتیب، توسعه سیاسی، اجتماعی و حتی علمی نیز مستلزم فرهنگ‌سازی است.

رحیم‌پور با انتقاد از رویکردهایی که به دنبال کاهش بودجه و تضعیف نهادهای فرهنگی هستند، تأکید کرد: برخی معتقدند به دلیل ضعف عملکرد نهادهای فرهنگی باید آن‌ها را حذف کرد، اما این منطق اشتباه است. حذف این نهادها، مانند آن است که بگوییم وزارت بهداشت به دلیل مشکلاتی در عملکردش باید منحل شود؛ در حالی که راهکار درست، رفع نواقص و تقویت نهادهاست.

دبیر حزب موتلفه در استان زنجان ادامه داد: کاهش بودجه نهادهای فرهنگی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه دامن‌زننده مسائل است. بالعکس، باید بودجه این نهادها افزایش یابد و همزمان مردم و مسئولان مطالبه‌گر باشند تا دستگاه‌های فرهنگی به وظایف ذاتی خود عمل کنند.

رحیم‌پور با اشاره به نقش دشمنان در تضعیف اراده ملت، مانور رسانه‌های معاند در خصوص کاهش اعتبارات نهادهای فرهنگی مورد تحلیل قرار داد و گفت: تضعیف نهادهای فرهنگی در واقع تضعیف اراده و روحیه خودباوری و استقلال مردم است؛ روحیه‌ای که از انقلاب اسلامی به جامعه تزریق شده است. بنابراین، به جای کاهش بودجه و حذف این نهادها، باید آن‌ها را تقویت و عملکردشان را با مطالبه‌گری بهبود بخشید.