علم الهدی: مؤتلفه باید روحانیت و جوانان مؤمن را در کنار خود داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار با محمدعلی امانی، دبیرکل و هیئت اجرایی حزب موتلفه اسلامی کشور که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به پیشینه تاریخی روحانیت و مؤتلفه در مسیر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مؤتلفه همواره بخشی جدایی‌ناپذیر از جریان روحانیت انقلابی بوده و باید امروز نیز با همان روحیه و پشتکار از انزوا خارج شود و نقش مؤثر خود را در عرصه سیاسی و فرهنگی کشور بازیابد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با مرور خاطراتی از دوران پیش از پیروزی انقلاب و یاد شهیدان امانی، انواری و دیگر اعضای مؤتلفه، افزود: روحانیت انقلابی در کنار مؤتلفه بار مبارزه را به دوش می‌کشید. امروز نیز احیای این همبستگی می‌تواند سرمایه اجتماعی نیروهای مؤمن و انقلابی را بازگرداند.

وی در پایان خواست تا با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان مذهبی و علمی، سازوکاری برای سازمان‌دهی نیروهای جوان و فعال طراحی و افزود: مؤتلفه باید روحانیتِ و جوانان مؤمن و متعهد را در کنار خود داشته باشد و محور اصلی وحدت در جریان انقلاب و تداوم‌بخش مسیر شهدای مؤتلفه باشد.