فرماندار گناوه: شهروندان هشدارهای هواشناسی و راهداری را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر پنجشنبه در پی بارش‌های امروز و به‌منظور بررسی آخرین وضعیت ترافیکی راه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر محورهای برون‌شهری و روستایی از چندین محور و مناطق درگیر بارندی این شهرستان بازدید میدانی کرد.

فرماندار شهرستان گناوه در این بازدید که با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شد، وضعیت مسیرهای ارتباطی، آب‌گرفتگی‌های احتمالی و روند خدمات‌رسانی نیروهای راهداری را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.

وی ضمن قدردانی از تلاش عوامل راهداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان، بر آماده‌باش کامل نیروها، تسریع در رفع موانع ترافیکی و ایمن‌سازی مسیرها تأکید کرد.

فرماندار گناوه با اشاره به ادامه‌دار بودن بارش‌ها افزود: از شهروندان درخواست می‌شود در حد امکان از تردد غیرضروری در محورهای برون‌شهری خودداری کرده و هشدارهای هواشناسی و راهداری را جدی بگیرند.

اسفندیاری همچنین به همراه اکیپ هلال‌احمر و بخشدار مرکزی از منزل یکی از ساکنان روستای عباسی که دچار آب‌گرفتگی شده بود بازدید کرد و در محل، دستورات لازم جهت ارائه خدمات، تأمین اقلام اولیه و نیازهای ضروری این خانواده را صادر کرد.

بررسی تقاطع محمدصالحی و چاهبردی، ورودی شهر گناوه از سمت دیلم، حدفاصل بلوار مال‌قاید تا روستای عباسی و دیگر محورهای درگیر بارندگی از مهم‌ترین بخش‌های این بازدید میدانی بود.