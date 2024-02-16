حمید خادم در حاشیه بازدید میدانی از تعدادی از روستاهای غربی و جنوب غربی شهرستان پلدختر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اثر شدت بارش‌ها، رودخانه فصلی که از میان روستای «چم مهر» عبور می‌کند، طغیان کرده است.

وی عنوان کرد: بر اثر شدت بارش‌ها جاده پلدختر - دره شهر در گردنه «چل جایدر» و حوالی روستای «هلوش» یک سمت جاده دچار آب‌گرفتگی شده و روستای «چم مهر» نیز دچار آب‌گرفتگی جزئی شده است.

فرماندار پلدختر، افزود: با تلاش عوامل راهداری مشکل رفع شده و تا کنون هیچ‌گونه خسارت و مشکل خاصی در محورهای مواصلاتی شهرستان گزارش و دریافت نشده است.