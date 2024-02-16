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۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۲

فرماندار پلدختر:

رودخانه فصلی «چم مهر» طغیان کرد/ آب‌گرفتگی در برخی مناطق پلدختر

رودخانه فصلی «چم مهر» طغیان کرد/ آب‌گرفتگی در برخی مناطق پلدختر

پلدختر - فرماندار پلدختر از طغیان رودخانه فصلی «چم مهر» در این شهرستان در پی بارش شدید باران خبر داد.

حمید خادم در حاشیه بازدید میدانی از تعدادی از روستاهای غربی و جنوب غربی شهرستان پلدختر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اثر شدت بارش‌ها، رودخانه فصلی که از میان روستای «چم مهر» عبور می‌کند، طغیان کرده است.

وی عنوان کرد: بر اثر شدت بارش‌ها جاده پلدختر - دره شهر در گردنه «چل جایدر» و حوالی روستای «هلوش» یک سمت جاده دچار آب‌گرفتگی شده و روستای «چم مهر» نیز دچار آب‌گرفتگی جزئی شده است.

فرماندار پلدختر، افزود: با تلاش عوامل راهداری مشکل رفع شده و تا کنون هیچ‌گونه خسارت و مشکل خاصی در محورهای مواصلاتی شهرستان گزارش و دریافت نشده است.

کد مطلب 6026019

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