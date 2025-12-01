  1. استانها
فرماندار گناوه: راه‌های روستایی «چاهک» و «چاهشور» آسفالت می شود

گناوه- فرماندار گناوه گفت: آسفالت راه‌های روستایی چاهشور و چاهک با اعتبار ۴ میلیارد تومان و با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تسهیل تردد و ارتقای کیفیت راه ها در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در بازدید از روند پروژه‌های راهداری در محورهای روستایی، آخرین وضعیت پروژه عملیات آسفالت راه‌های روستایی «چاهشور» و «چاهک» را از نزدیک بررسی کرد.

فرماندار گناوه در این بازدید گفت: مسیر روستای چاهشور به طول ۵۰۰ متر و عرض پنج متر با اعتباری معادل ۲ میلیارد تومان آسفالت می‌شود.

اسفندیاری افزود: همچنین مسیر روستای چاهک نیز با همان مشخصات فنی و با اعتبار ۲ میلیارد تومان وارد مرحله اجرای آسفالت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها در مجموع با اعتبار ۴ میلیارد تومان و با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تسهیل تردد و ارتقای کیفیت راه‌های روستایی در حال انجام است.

