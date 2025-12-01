به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در بازدید از روند پروژههای راهداری در محورهای روستایی، آخرین وضعیت پروژه عملیات آسفالت راههای روستایی «چاهشور» و «چاهک» را از نزدیک بررسی کرد.
فرماندار گناوه در این بازدید گفت: مسیر روستای چاهشور به طول ۵۰۰ متر و عرض پنج متر با اعتباری معادل ۲ میلیارد تومان آسفالت میشود.
اسفندیاری افزود: همچنین مسیر روستای چاهک نیز با همان مشخصات فنی و با اعتبار ۲ میلیارد تومان وارد مرحله اجرای آسفالت میشود.
وی خاطرنشان کرد: این پروژهها در مجموع با اعتبار ۴ میلیارد تومان و با هدف توسعه زیرساختهای ارتباطی، تسهیل تردد و ارتقای کیفیت راههای روستایی در حال انجام است.
