به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر سه شنبه در بازدید میدانی از روند فعالیتهای اکیپهای راهداری شهرستان بخصوص در زمینه اجرایی شدن تصمیمات و مصوبات شورای ترافیک بازدید و اجرای این مصوبات در حوزه اداره راهداری و حمل و نقل جادهای را مورد ارزیابی قرار داد.
فرماندار شهرستان گناوه در این بازدید ضمن قدردانی از خدمات صورت گرفته اداره راهداری، بر تسریع عملیات و لزوم توجه ویژه به نقاط حادثهخیز شهرستان تأکید کرد.
وی بیان کرد: ارتقای ایمنی راههای شهرستان از اولویتهای اصلی دستگاههای خدماترسان است.
در این بازدیدها، آخرین اقدامات انجامشده برای ایمنسازی محورهای پرتردد، اصلاح مسیرهای پرخطر و بهبود علائم هشداردهنده مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما