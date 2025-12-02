  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

فرماندار گناوه: ارتقای ایمنی راه‌ها از اولویت‌های شهرستان است

فرماندار گناوه: ارتقای ایمنی راه‌ها از اولویت‌های شهرستان است

گناوه- فرماندار شهرستان گناوه گفت: ارتقای ایمنی راه‌ها و تسریع در اجرای مصوبات شورای ترافیک از اولویت های شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر سه شنبه در بازدید میدانی از روند فعالیت‌های اکیپ‌های راهداری شهرستان بخصوص در زمینه اجرایی شدن تصمیمات و مصوبات شورای ترافیک بازدید و اجرای این مصوبات در حوزه اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را مورد ارزیابی قرار داد.

فرماندار شهرستان گناوه در این بازدید ضمن قدردانی از خدمات صورت گرفته اداره راهداری، بر تسریع عملیات و لزوم توجه ویژه به نقاط حادثه‌خیز شهرستان تأکید کرد.

وی بیان کرد: ارتقای ایمنی راه‌های شهرستان از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های خدمات‌رسان است.

در این بازدیدها، آخرین اقدامات انجام‌شده برای ایمن‌سازی محورهای پرتردد، اصلاح مسیرهای پرخطر و بهبود علائم هشداردهنده مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر 6675858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها