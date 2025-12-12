٤ برد و یک باخت برای تیم های دوبل پاراتنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، رقابت های پاراتنیس روی میز بازی های پاراآسیایی جوانان، امروز (جمعه ٢١ آدر) با برگزاری دیدارهای دوبل پیگیری شد.

در این بخش از مسابقات، تاکنون ٣ تیم دوبل پسران و ٢ تیم دوبل دختران دیدارهای دور نخست خود را برگزار کرده اند. ٤ برد و یک باخت نتیجه برگزاری این دیدارها بوده است.

نتیجه دیدارهای دوبل پاراتنیس روی میز به این شرح است:

پسران

کلاس ٨ - گروه ٢

تیم دوبل بنیامین وحیدی و امیرهمایون چوگانیان ٣ - تیم دوبل عراق و امارات ٢

کلاس ١٤ - گروه یک

تیم دوبل آرشام رمضانی و علی راستی ٣ - تیم دوبل چین تایپه و قزاقستان صفر

کلاس یک - گروه ٢

تیم دوبل طاها خسروی و علی سامخانی ٣ - تیم دوبل مالزی ٢

دختران

کلاس ١٤ - گروه ٢

تیم دوبل نرجس سلطان محمدی و حنانه نجاتی ٣ - تیم دوبل اندونزی صفر

کلاس ١٤ - گروه ٣

تیم دوبل فاطمه اشتری و زهرا نمازی یک - تیم دوبل اندونزی ٣