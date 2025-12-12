سحر قنبری در پاراتکواندو برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی از امروز(جمعه) به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران به مصاف رقبای خود رفته اند.

در وزن ۵۲- کیلوگرم دختران که ۷ پاراتکواندوکار حضور دارند، سحر قنبری در مرحله نیمه نهایی مقابل «ماماراد جابوا» از ازبکستان به میدان رفت.

در پایان این مبارزه سحر قنبری که در دور نخست رزا ابراهیمی‌ از ایران را شکست داده بود، نتوانست از پس حریف ازبکستانی بربیاد و با شکست در دو راند متوالی به مدال برنز دست یافت.