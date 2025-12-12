شب «سرد و سخت» در نوار غزه؛ شهادت ۱۱ فلسطینی در ۲۴ ساعت گذشته+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، ساکنان نوار غزه در پی بارش‌های سنگین و سرمای شدید و طوفان در این باریکه، شب سخت و طاقت‌فرسای دیگری را سپری کردند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که در ۲۴ ساعت گذشته دست کم ۱۱ فلسطینی به علت بارش باران و فرو ریختن دیوار منازل یا غرق شدن چادرها و همچنین شدت سرمای هوا جان خود را از دست دادند و ده‌ها نفر هم مجروح و مصدوم شدند.

سازمان امداد و اورژانس نوار غزه اعلام کرد که در حادثه فرو ریختن دیوارهای یک خانه در منطقه «بئر النعجه» در بیت لاهیا در شمال نوار غزه ۵ فلسطینی به شهادت رسیدند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که یک نوزاد شیرخوار در اردوگاه الشاطی، در غرب شهر غزه، بر اثر سرمای شدید به شهادت رسید.

بیمارستان الشفاء از شهادت «هدیل المصری» دختربچه ۹ ساله فلسطینی به علت سرمای شدید در اردوگاه آوارگان در غرب شهر غزه خبر داد. مقام های بیمارستان الشفاء همچنین اعلام کردند که پیکرهای دو فلسطینی که به علت ریزش دیوار خانه بر روی آنها در نزدیکی ورزشگاه فلسطین در غرب شهر غزه جان خود را از دست دادند، به این بیمارستان انتقال یافت.



بر اثر فرو ریختن دیوار بر روی چادرهای محل اسکان آوارگان در نزدیکی یک مرکز خرید در غرب شهر غزه یک نفر به شهادت رسید و یک نفر هم زخمی شد.

در پی غرق شدن یک چادر در اردوگاه ابوجبل در منطقه العمادی در غرب شهر غزه نیز دو کودک فلسطینی مجروح شدند.

وضعیت در اردوگاه‌های خان یونس فاجعه‌بار است و صدها هزار نفر با وجود باران و سرمای شدید در چادرها زندگی می‌کنند.

آژانس امداد و نجات سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرده است که شرایط زندگی در غزه به دلیل بارش‌های شدید و شرایط دشوار ناشی از نسل‌کشی مداوم اسرائیل در دو سال گذشته، وخیم‌تر شده است.