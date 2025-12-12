دنیامالی: باید در آینده کارهای بیشتری در حوزه توان یابان انجام دهیم

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، احمد دنیا مالی ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه به خصوص به مادران و دختران ایران گفت: این بازی ها در بخش پاراآسیایی جوانان برگزار می شود و کاروان ایران با جمعیت خوبی در آن شرکت کرده است. ما تلاش کردیم تا کاروانی کامل داشته باشیم و این برنامه ریزی را برای بازی های پاراآسیایی ناگویا و پارالمپیک لس انجلس هم داریم.

وی ادامه داد: برخی از ورزشکاران کاروان ایران برای نخستین بار است که در رویداد بین المللی شرکت می کنند، ما ظرفیت های خوبی در این حوزه داریم و تلاش های بیشتری خواهیم کرد که جامعه هدف ما حضور بیشتری در این تورنمنت ها داشته باشند و شاهد موفقیت های بیشتر در حوزه توان یابان باشیم.

وزیر ورزش تصریح کرد: می خواهیم به خانواده ها کمک کنیم که فرزندان خود را به جامعه و ورزش بیاورند و این مسئوولیت در مقابل این بچه ها که به صورت سفارش شده هستند، به خوبی انجام بدهیم.

وی ادامه داد: ما باید در آینده کارهای بیشتری در حوزه توان یابان انجام دهیم و آسیب شناسی بیشتری داشته باشیم تا به افتخارات بیشتری هم برسیم.

دنیا مالی در مورد دیدار با ورزشکاران کاروان پاراآسیایی جوانان تاکید کرد: این بچه ها به نوعی ظریف هستند طوریکه با یک برد خیلی خوشحال و با یک شکست خیلی ناراحت می شوند، آنها با همه محدودیت ها و مشکلات تلاش می کنند که پرچم ایران را به اهتزاز درآورند.

وی در مورد پیش بینی اش از جایگاه کاروان ایران در این دوره بازی های پاراآسیایی جوانان گفت: این بچه ها تلاش خود را انجام می دهند اما همینکه حضور پیدا می کنند و تلاش می کنند برای مردم ما خیلی عزیز هستند. آنها تلاش می کنند که پرچم ایران همیشه بالا باشد. ما در دوره قبل قهرمان شدیم، بچه ها در این دوره هم تلاش می کنند اما برای ما آنها و کاروان کشوران به قدری عزیز هستند که با هر نتیجه ای عزیز هستند.