۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

آیت‌الله صفری: دشمن روی فتنه و جنگ رسانه‌ای تمرکز کرده است

گرمی - امام جمعه شهرستان گرمی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، هشدار داد که دشمن پس از شکست نظامی، تمام توان خود را برای فتنه‌انگیزی و جنگ رسانه‌ای علیه ایران متمرکز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله یدالله صفری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه شهرستان گرمی، با اشاره به اینکه دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه روی فتنه و جنگ رسانه‌ای تمرکز کرده است، اظهار کرد: دشمنان به رهبری آمریکا و با همکاری اسرائیل به ایران حمله کردند، اما نیروهای مسلح با فرماندهی رهبر حکیم، مراکز نظامی و موشکی دشمن را هدف قرار دادند و مهاجمان مجبور به تسلیم شدند.
وی ادامه داد: در این جنگ هم دشمن را ما شناخت و هم ما دشمن را و امروز تمام امید دشمن شکست خورده مدیریت افکار مردم ایران است. آنها تمام تلاششان از این به بعد روی فتنه است و هم مردم و هم مسئولین باید مواظب این فتنه باشند.
آیت الله صفری افزود: مواظب مردم به این است مواظب فتنه آفرینی و توطئه دشمنان نباشند. آنها با دروغ و تزویر با رسانه‌های قوی که در اختیار دارند می‌خواهند به هر بهانه‌ای در داخل عده‌ای را به خیابان بیاورند. اینها همان‌هایی هستند که اگر کوچک‌ترین تسلطی داشته باشند تمام ارزشهای انسانی را زیر پا خواهند گذاشت.
خطیب جمعه گرمی عنوان کرد: مسئولین مواظبت کنند که مشکلات این مردم حل شود. امروز مشکلات اقتصادی و معیتشی از یک طرف، وجود بر فسادها در سیستم اداری از طرف دیگر و وجود فساد اقتصادی در برخی فعالیت‌های اقتصادی از طرف سوم، و لاابالیگری و بی حجابی سیستمی از طرف دیگر مردم سخت آزرده و نگران کرده است.
