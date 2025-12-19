به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله یدالله صفری در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان گرمی، با دعوت مردم به تقوا با استناد به کلام نورانی امام سجاد (ع) اظهار کرد: دین اسلام دین سراسر ادب و اخلاق آن هم در نهایت تکامل است.



وی گفت: از منظر امام سجاد (ع) نه تنها مسلمان، نباید در مقابل بد رفتاری مسلمان، بدرفتاری کند بلکه به حکم عقل و شرع، موظف است بدی را با خوبی تلافی کند. بدین معنا که اگر مسلمانی با تو قهر کرد تو آشتی کن، اگر رابطه را قطع کرد تو وصل کن، اگر تو را محروم نمود، تو عطا کن، اگر بد اخلاقی کرد تو خوشرفتاری کن.



عضو مجلس خبرگان رهبری در خطبه با اشاره به اینکه ما در حوزه‌های مختلف نظامی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در حال نبرد با دشمن هستیم افزود: رفتار برخی از مسئولین و مردم طوری است که گویا جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی را در حد جنگ نظامی باور نکرده‌اند.



آیت الله صفری گفت: تحریم اقتصادی که دشمن بر علیه ملت ایران اعمال کرده است، جنگ اقتصادی به تمام معناست.



وی عنوان کرد: امروز، دلار پیاده نظام دشمن در جنگ اقتصادی است و همین پیاده نظام الان در کشور جولان می‌دهد و در هر جولانی تلفات سنگین می‌گیرد و کسی هم نیست با آن مقابله کند بلکه عده‌ای با این پیاده نظام دشمن همکاری می‌کنند. نتیجه این شده است که تورم مردم را به سختی گرفتار نموده است.



خطیب جمعه گرمی افزود: ما در میدان جنگ نظامی به نظامیان دشمن اجازه نمی‌دهیم نزدیک مرزها بیایند ولی در جنگ اقتصادی، مسئولین اقتصادی ما و عده‌ای از کسانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند پیاده نظام اقتصادی دشمن یعنی دلار را اجازه داده‌اند و آورده در خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک جولان می‌دهد و مستمرا در حال خالی کردن جیب و سفره مردم است.



آیت الله صفری عنوان کرد: چرا باید مدیریت اقتصاد طوری باشد که هر روز فقیر، فقیرتر و سرمایه دار سرمایه دار تر باشد و مفاسد اقتصادی کلان هر روز بیشتر شود.



امام جمعه شهرستان گرمی گفت: هر روز مسئولین ما از مفاسد اقتصادی که خودشان باید مدیریت کنند به مردم اطلاع رسانی می‌کنند که گویا وظیفه آنها اطلاع رسانی و وظیفه مرد رسیدگی به تخلفات است.



آیت الله صفری با اشاره به وضعیت فرهنگ گفت: در کنار جنگ اقتصادی ما در جنگ فرهنگی هم هستیم. یکی از مصادیق جنگ فرهنگی همین تبلیغ بی حجابی توسط دشمن و گسترش آن در کشور است.