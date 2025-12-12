رضایت زهرا نعمتی از عملکرد نمایندگان پاراتیروکمان ایران

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، زهرا نعمتی در پایان مسابقات پارا تیراندازی با کمان در بازی‌های پاراآسیایی جوانان با ابراز رضایت از عملکرد دو نماینده ایران گفت: درباره نیکا ملک‌پور و کلاس بندی او بی‌عدالتی شد و به همین دلیل مسابقات را از دست داد.

وی ادامه داد: در این شرایط و با توجه به کلاس بندی صورت گرفته ، رقابت برای او واقعاً سخت بود. ما برای کلاس بندی او تلاش خواهیم کرد ، چون کار سختی است که او بخواهد با افرادی که به لحاظ جسمی از او قوی‌تر هستند، رقابت کند.

وی با اشاره به عملکرد یسنا مصباح که تا دیدار رده‌بندی و در نهایت کسب جایگاه چهارم پیش رفت، گفت: او فقط ۱۶ سال دارد و حتی در مسابقات کشوری هم شرکت نکرده است، اما عملکردش در اولین حضور جذاب و خوشحال کننده بود، هر چند به قدری استرس داشت که گاهی ناخودآگاه گریه می‌کرد.

سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان تأکید کرد: من می‌دانم فعالیت در این رشته چقدر استرس دارد و سخت است ، ورزشکار باید در حدی بتواند هیجان خود را نگه دارد تا بتواند تیر بزند. حضور مصباح در این شرایط سخت بود. او رقیب سختی هم داشت، اما پا به پای او پیش رفت و در دیدار رده‌بندی مثل مسابقه قبلی با اختلاف یک امتیاز باخت.

نعمتی گفت: این عملکرد لذت‌بخش است، از این حیث که او توانسته اینگونه خوب تیر بزند، اما به خاطر از دست رفتن نتیجه تاسف انگیز است.

وی در پایان ، نسب به آینده شاگردانش ابراز امیدواری کرد و گفت: امیدوارم که بتوانیم آنها را برای رویدادهای دیگر هم آماده کنیم.