به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد: نیروی ثبات بین‌المللی احتمالاً تا اوایل ماه آینده میلادی در نوار غزه مستقر می‌شود.

مقام‌های آمریکایی با تأکید بر اینکه «نیروی ثبات بین‌المللی با حماس نخواهد جنگید»، افزودند: بسیاری از کشورها برای مشارکت در نیروی ثبات بین‌المللی در غزه ابراز علاقه کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های مذکور ادامه داد: ما در حال بررسی تعیین اندازه و ترکیب نیروی ثبات بین المللی و قواعد درگیری مرتبط با آن در غزه هستیم.

مقام‌های آمریکایی همچنین فاش کردند که در حال بررسی انتصاب یک ژنرال آمریکایی برای فرماندهی نیروی ثبات بین‌المللی در غزه هستند.

اظهارات مقام‌های آمریکایی در حالی است که ملت و مقاومت فلسطین با هر گونه تحمیل قیمومیت خارجی بر نوار غزه مخالفت و تأکید کرده اند که فلسطینی‌ها خودشان باید مدیریت این باریکه را به عهده بگیرند.