به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش حماس امروز به مناسبت سی و هشتمین سالروز تأسیس این جنبش، با صدور بیانیهای اعلام کرد که نبرد طوفان الاقصی نقطه عطفی استوار در مبارزه ملت فلسطین است.
در این بیانیه آمده است: ما راه رهبران شهید خود را ادامه خواهیم داد و به خون و فداکاریهای مردم خود تا آزادسازی سرزمین و اماکن مقدسمان، به هر قیمتی، وفادار خواهیم ماند.
در ادامه این بیانیه آمده است: سی و هشتمین سالگرد تأسیس جنبش مقاومت اسلامی (حماس) بعد از گذشت بیش از دو سال از تجاوزات وحشیانه، نسل کشی دشمن صهیونیستی و گرسنگی و ویرانی بیسابقه علیه بیش از ۲ میلیون فلسطینی محاصره شده در نوار غزه فرا میرسد. این سالگرد همچنین همزمان با جنایات سیستماتیک صهیونیستها علیه مردم فلسطین در کرانه باختری و قدس اشغالی و طرحهایی با هدف الحاق کرانه باختری، گسترش شهرکها و یهودیسازی مسجد الاقصی است.
حماس تصریح کرد: دو سال است که مردم بزرگ ما، متحد با مقاومت شجاعانه خود، با ارادهای تزلزلناپذیر، پایداری افسانهای و حماسهای از قهرمانی بینظیر در تاریخ مدرن، با این تجاوز وحشیانه مقابله کردهاند. ما در جنبش حماس در سی و هشتمین سالگرد تأسیس این جنبش، یاد رهبران بنیانگذار و در رأس آنها شهید احمد یاسین را گرامی میداریم و از رهبران شهید بزرگ خود، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار، صالح العاروری و همه برادران شهید در رهبری این جنبش که در قلب نبرد قهرمانانه طوفان الاقصی بودند، یاد میکنیم.
در این بیانیه تاکید شده است: ما همچنین با احترام از همه شهدای فلسطین در نوار غزه، کرانه باختری، قدس اشغالی، اراضی اشغالی ۱۹۴۸ و اردوگاههای آوارگان و همه شهدای امت اسلامی که خون آنها با خون مردم ما در آمیخت یاد میکنیم. ما همچنین با افتخار و عزت در کنار پایداری، شجاعت، فداکاری و استواری ملت بزرگمان در همه عرصهها و در رأس آنها غزه، سرزمین کرامت، غرور و مقاومت که به نمایندگی از کل امت اسلامی ایستاده است و همچنین در کنار مردممان در کرانه باختری، قدس، اراضی اشغالی ۱۹۴۸ و اردوگاههای آوارگان میایستیم.
حماس تاکید کرد: از خداوند متعال برای مجروحان و بیماران شفای عاجل و برای اسرای خود در زندانهای دشمن صهیونیستی آزادی قریب الوقوع خواست داریم. ما در این سالگرد بر موارد زیر تاکید میکنیم:
اول: طوفان الاقصی نقطه عطفی بزرگ در مسیر ملت ما به سوی آزادی و استقلال بود و همچنان به عنوان نقطه عطفی استوار که آغاز واقعی شکست و ریشه کن شدن اشغالگران از سرزمین ما را نشان میدهد، باقی خواهد ماند.
دوم: در طول دو سال تجاوز کامل دشمن علیه مردم ما در نوار غزه، اشغالگران تنها در هدف قرار دادن جنایتکارانه غیرنظامیان غیرمسلح و زندگی غیرنظامیان موفق بودهاند و با وجود برخورداری از بزرگترین ماشین جنگی وحشیانه، ارتش فاشیستی و حمایت آمریکا، در دستیابی به اهداف تجاوزکارانه خود شکست خوردهاند.
سوم: حماس به تمام مفاد توافق آتشبس پایبند بوده است، در حالی که اشغالگران همچنان روزانه آن را نقض میکنند و بهانههای واهی برای فرار از تعهدات خود میآورند. در اینجا موارد زیر را تکرار میکنیم:
- ما از میانجیها و دولت آمریکا میخواهیم که اشغالگران را تحت فشار قرار داده و کابینه فاشیستی رژیم صهیونیستی را مجبور به اجرای مفاد توافق آتش بس کرده و نقض مداوم و سیستماتیک این توافق توسط صهیونیستها را محکوم کنند.
- ما از دولت آمریکا میخواهیم که به تعهدات اعلامشده خود عمل کند و به توافق آتشبس پایبند باشد و اشغالگران را برای احترام به آتشبس، توقف نقض مداوم آتش بس و حملات علیه مردم ما، بازگشایی گذرگاهها، بهویژه گذرگاه رفح در هر دو جهت، و افزایش ارسال کمکها تحت فشار قرار دهد.
- ما قاطعانه هرگونه قیمومیت بر نوار غزه و هر بخش از سرزمین اشغالی خود را رد میکنیم و نسبت به هرگونه همدستی با تلاشها برای آوارگی و تغییر شکل نوار غزه طبق نقشههای دشمن هشدار میدهیم. ما تاکید میکنیم تنها ملت فلسطین هستند که حق دارند تصمیم بگیرند چه کسی بر آنها حکومت کند. فلسطینیها قادر به مدیریت امور خود هستند و حق مشروع در دفاع از خود، آزادسازی سرزمین و تأسیس کشوری کاملاً مستقل و دارای حاکمیت به پایتختی قدس را دارند.
- ما از امت عربی و اسلامی، سران و دولتها، ملتها و سازمانها میخواهیم که اقدامات فوری انجام داده و همه تلاشها و امکانات خود را برای تحت فشار قرار دادن اشغالگران به منظور توقف تجاوزات علیه غزه، بازگشایی گذرگاهها، ورود کمکها، اجرای فوری طرحهای امدادرسانی، ساختن سرپناه و بازسازی غزه به کار بگیرند و مایحتاج اولیه را برای یک زندگی عادی انسانی برای بیش از دو میلیون فلسطینی فراهم کنند.
- جنایات دشمن صهیونیستی در طول دو سال نسل کشی و گرسنگی علیه غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی، جنایات سیستماتیک و مستندی هستند که فراموش نخواهند شد. دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه کیفری بین المللی باید به تعقیب اشغالگران و سران جنایتکار آنها ادامه دهند و آنها را تحت پیگرد قانونی قرار داده و مانع از فرار این جنایتکاران از مجازات شوند.
چهارم: حماس از زمان آغاز به کار خود، بر اصولش ثابت قدم بوده و خواهد ماند. این جنبش به خون و فداکاریهای مردم و اسرای خود وفادار مانده، ارزشها و هویت خود را حفظ کرده، آرمانهای مردم فلسطین را در همه نقاط سرزمین خود پذیرفته و از آنها دفاع خواهد کرد.
پنجم: قدس اشغالی و مسجد الاقصی همچنان نقطه کانونی درگیری با رژیم صهیونیستی باقی خواهند ماند. اشغالگران هیچ مشروعیت یا حاکمیتی بر این اماکن مقدس ما ندارند و توطئههای یهودیسازی و شهرکسازی صهیونیستها هرگز در محو هویت واقعی اماکن و مقدسات فلسطین موفق نخواهد شد. قدس پایتخت ابدی فلسطین باقی خواهد ماند و مسجد الاقصیِ مبارک، کاملاً اسلامی باقی خواهد ماند.
ششم: جنایات کابینه فاشیست رژیم اشغالگر علیه اسرا و بازداشت شدگان فلسطینی در زندانهای این رژیم، رویکردی سادیستی و سیاست انتقامجویی سیستماتیک است که زندانها را به میدانهای کشتار تبدیل کرده است. ما تأکید میکنیم که آزادی اسرای ما در صدر اولویتهای ملی ما باقی خواهد ماند. ما سکوت بینالمللی در قبال مسئله عادلانه اسرای فلسطینی را محکوم میکنیم و از جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری میخواهیم که اشغالگران را برای توقف تجاوزاتشان علیه اسرای فلسطینی تحت فشار قرار دهند.
هفتم: حقوق ملی غیرقابل انکار ما، و در رأس آنها حق مردم ما برای مقاومت در همه اشکال آن، طبق قوانین بینالمللی و هنجارهای بشردوستانه، حقوقی مشروع هستند و نمیتوان از آنها صرف نظر کرد یا آنها را به خطر انداخت.
هشتم: دستیابی به وحدت ملی و تلاش برای دستیابی به اجماع ملی برای بازسازی خانه فلسطین بر اساس یک استراتژی واحد مبارزه و مقاومت، تنها راه مقابله با نقشههای اشغالگران و حامیان آنها است که هدفشان نابودی آرمان ملی ما و جلوگیری از تأسیس کشور مستقل ما با پایتختی قدس است.
نهم: جنگ نسل کشی و گرسنگی که اشغالگران به مدت دو سال علیه مردم ما به راه انداختهاند، همراه با جنایات وحشتناک و نقضهای شدید حاکمیت کشورهای عربی و اسلامی، نشان داده که ما با یک موجودیت سرکش روبرو هستیم که به تهدیدی واقعی برای امنیت و ثبات امت اسلامی و نیز صلح و امنیت بینالمللی تبدیل شده است. این امر مستلزم اقدام بینالمللی برای مهار تجاوزات، توقف تروریسم و پایان دادن به اشغالگری آن است.
دهم: ما از تلاشها و فداکاریهای همه نیروهای مقاومت و آزادگان کشورمان و جهان بسیار قدردانی و تشکر میکنیم. ما از کسانی که از مردم و مقاومت ما حمایت کردهاند، قدردانی میکنیم و خواستار اتحاد تلاشها و امکانات امت اسلامی در همه زمینهها برای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین هستیم و تمرکز خود را معطوف به آزادسازی فلسطین و پایان اشغالگری میکنیم.
یازدهم: ما از جنبشهای مردمی جهانی در همبستگی با مردم فلسطین و همچنین از همه مواضع رسمی و مردمی در حمایت از آرمان عادلانه خود قدردانی میکنیم و خواستار تشدید جنبش جهانی علیه رژیم اشغالگر و جنایات آن علیه ملت و سرزمین فلسطین و نیز خواستار تقویت همه اشکال همبستگی با آرمان عادلانه و حقوق مشروع ما برای آزادی و استقلال هستیم.
نظر شما