قوامی: سهم بودجه فرهنگی هیچ تناسبی با اثرگذاری آن ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخش فرهنگ در ظاهر ۲.۵ درصد بودجه دارد، اما در واقعیت، همین سهم کوچک نقش بزرگ‌تری از بسیاری از ردیف‌های پرهزینه و کم‌بازده ایفا می‌کند. وی افزود: اندازه بودجه فرهنگ نسبت به اثرگذاری آن هیچ تناسبی ندارد و این همان خطایی است که در مدیریت بودجه کشور تکرار می‌شود

قوامی توضیح داد: مقایسه اعداد، تصویر واقعی نمی‌دهد؛ آنچه مهم است اثر بودجه است. وی ادامه داد: شما اگر صدها میلیارد تومان در برخی دستگاه‌ها هزینه کنید تأثیرش محدود می‌ماند، اما یک بودجه چند هزار میلیاردی در فرهنگ می‌تواند رفتار عمومی جامعه را اصلاح کند. این تفاوت ماهیت دو حوزه است.

وی با اشاره به روند جهانی سرمایه‌گذاری در فرهنگ بیان کرد: امروز بیش از ۵۰ کشور دنیا چندین برابر ایران برای فرهنگ هزینه می‌کنند، چون فهمیده‌اند که مسائل اجتماعی، نظم عمومی و حتی امنیت ملی با فرهنگ مدیریت می‌شود، نه با بخشنامه و جریمه. وی افزود: در این کشورها فرهنگ خرج نیست؛ ابزار حکمرانی است.

قوامی با انتقاد از تمرکز بودجه کشور بر بنگاه‌های زیان‌ده گفت: مسأله اصلی کمبود پول نیست؛ اشکال در محل مصرف است. وی تصریح کرد: فقط یک درصد منابع شرکت‌های دولتی معادل کل بودجه فرهنگ است. سوال اینجاست که چرا کسی حاضر نیست بازدهی این شرکت‌ها را اصلاح کند، اما اولین جایی که برای صرفه‌جویی سراغش می‌روند فرهنگ است؟

وی همچنین درباره خطرات اجتماعی بی‌توجهی به فرهنگ افزود: اگر بودجه فرهنگ را کم کنید، خودِ دولت مجبور است چند برابر آن را در آینده برای کنترل آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد، خشونت و بی‌نظمی هزینه کند. وی گفت: هر ریالی که از فرهنگ حذف می‌شود، چند ریال هزینه پنهان روی دوش جامعه می‌گذارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه بخش دیگری از سخنان خود را به حوزه قدرت نرم اختصاص داد و بیان کرد: امروز رقابت کشورها بر سر تصویر، روایت و نفوذ فرهنگی است. وی افزود: وقتی سرمایه‌گذاری در فرهنگ کاهش یابد، عملاً ایران در شاخص قدرت نرم سقوط می‌کند و بازسازی این جایگاه بسیار پرهزینه خواهد بود.

قوامی تأکید کرد: تحلیل غلطی رایج شده که تصور می‌کند بودجه فرهنگ، بار اضافی است؛ در حالی که فرهنگ کم‌هزینه‌ترین و پربازده‌ترین ابزار حفظ انسجام اجتماعی است. وی ادامه داد: حذف یا کوچک کردن فرهنگ یعنی گشودن راه برای گسترش شکاف‌های اجتماعی و در نهایت سخت‌تر شدن اداره کشور.

وی در پایان گفت: دولت باید به‌جای کاستن از سهم فرهنگ، منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی و خصولتی را هدایت کند. وی افزود: این منابع اگر درست مدیریت شود، می‌تواند چندین برابر نیاز بخش فرهنگ را تأمین کند و آن را به پیشران توسعه تبدیل کند، نه حوزه‌ای در حاشیه.