پیمان عین‌القضاتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بنیادین فرهنگ و هنر در پیشرفت جوامع اظهار کرد: توسعه فرهنگی و هنری از مهم‌ترین عوامل شکوفایی هر ملت است چرا که این دو حوزه علاوه بر بازتاب هویت تاریخی و اجتماعی، زمینه‌ساز خلاقیت، نوآوری و تقویت تعاملات اجتماعی هستند.

وی افزود: به طور حتم تخصیص منابع به بخش فرهنگ در حقیقت سرمایه‌گذاری برای ساختن آینده‌ای پویا و پایدار است.

این پژوهشگر اجتماعی، ایجاد و تقویت زیرساخت‌های هنری را یکی از شاخص‌های مهم توسعه فرهنگی دانست و افزود: راه‌اندازی پژوهشکده‌ها و مراکز مطالعاتی، تجهیز فضاهای فرهنگی همچون موزه‌ها، گالری‌ها، سالن‌های تئاتر، سینما و کتابخانه‌ها موجب افزایش دسترسی مردم به آثار فرهنگی و هنری و ارتقای سطح فرهنگی جامعه خواهد شد.

عین القضاتی با اشاره به تغییرات گسترده نظام بین‌الملل و کاهش کارآمدی قدرت سخت تصریح کرد: گرایش کشورها به سرمایه‌گذاری در قدرت نرم امروز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و بسیاری از دولت‌ها برای ارتقای مؤلفه‌های قدرت نرم خود هزینه‌های قابل توجهی انجام می‌دهند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران نیز ناگزیر است با این اقتضائات همراه شود و توجه به ردیف‌های بودجه فرهنگی را نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی و ارزشی بداند.

این استاد جامعه شناسی با هشدار نسبت به پیامدهای کاهش بودجه فرهنگی تاکید کرد: آثار جنگ نرم بر نسل جوان کشور آشکار است و نابرابری رسانه‌ای و کمبود تولیدات فرهنگی در برابر جریان تهاجمی غرب‌گرا واقعیتی انکارناپذیر است.

وی کاهش بودجه فرهنگی را «خطای راهبردی» دانست و گفت: دولت و مجلس باید در این زمینه هوشیار باشند و اجازه ندهند فضاسازی‌ها و جنجال‌آفرینی برخی رسانه‌ها و گروه‌ها بر تصمیم‌گیری‌های کلان فرهنگی کشور تأثیر بگذارد.