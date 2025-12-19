نادرقلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط فرهنگی کشور و هجمههای گسترده دشمن در عرصه جنگ نرم اظهار کرد: آنچه اکنون با آن مواجه هستیم تنها یک موضوع ظاهری یا مقطعی نیست بلکه حملهای سازمانیافته به هویت، اصالت و باورهای ملت ایران است.
وی تصریح کرد دشمنان به ویژه آمریکا و جریان صهیونیسم با هدف تسخیر اذهان و دگرگونسازی افکار عمومی، خانواده ایرانی و ارزشهای ریشهدار آن را نشانه گرفتهاند.
ابراهیمی با بیان اینکه تاریخ کهن ایران چه پیش از اسلام و چه پس از آن گواه پایبندی ایرانیان به حیا، عفاف، خانوادهمحوری و ارزشمداری است، افزود: ایرانیان مسلمان قرنها این اصالتها را حفظ کردهاند و حتی جوامع غربی نیز در مقاطعی از تاریخ پایبند به همین ارزشها بودهاند اما پس از رنسانس مسیر انحراف اخلاقی در غرب شکل گرفت که امروز به بنبست رسیده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تاکید کرد: اکنون هدف دشمن تنها حجاب یا یک مؤلفه فرهنگی خاص نیست بلکه ایران و هویت ایرانی اسلامی است.
وی ادامه داد: آنها از مسیر تضعیف باورها، بی هویتسازی جامعه، کاهش حس تعلق به خانواده، جامعه و کشور به دنبال ایجاد زمینه نافرمانیهای مدنی و در نهایت ضربه زدن به امنیت و استقلال کشور هستند.
وی با اشاره به نقش ارکان اصلی جامعه در حفظ هویت ملی گفت: خانواده، مدرسه و مسجد ارکان اصلی جامعه ایرانی هستند که دشمن تلاش دارد با تضعیف این پایهها بیتفاوتی و بیانگیزگی را در جامعه گسترش دهد و اگر این فرصتها و داشتههای درونی حفظ نشود بدون تردید آسیب خواهیم دید.
ابراهیمی با اشاره به برخی اظهارنظرها پیرامون کاهش بودجههای فرهنگی بیان کرد: بودجه فرهنگی کشور در مقایسه با بسیاری از هزینهها رقم قابل توجهی نیست و مسئله اصلی نه بودجه بلکه حکمرانی خوب، هماهنگی و همافزایی در حوزه فرهنگ است.
وی افزود: بسیاری از فعالیتهای فرهنگی، مردمی و برخاسته از باورهای درونی جامعه است، همانگونه که در مساجد، هیئتهای مذهبی و ایستادگی مردم در بزنگاههای حساس بدون اتکا به بودجه دولتی شکل گرفته است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعدد دستگاههای فرهنگی در کشور افزود: چنانچه طرح مباحثی مانند کاهش بودجه فرهنگی با هدف تضعیف جایگاه فرهنگ باشد به طور قطع در راستای اهداف دشمن تلقی میشود.
وی فضای مجازی را یکی از چالشهای جدی کشور دانست و گفت: فضای مجازی در کشور ما رها و فاقد ضابطهمندی لازم است در حالی که در همه کشورهای دنیا حتی کشورهای در حال توسعه این فضا قانونمند و مدیریتشده است و انتظار میرود پلتفرمها و سکوهایی که در ایران فعالیت میکنند تابع قانون، قرارداد و چارچوب مشخص باشند.
ابراهیمی با تاکید بر لزوم قانونمندی حوزه مجازی افزود: همانگونه که در حوزههای مختلف اجتماعی بدون قانون امکان اداره جامعه وجود ندارد در فضای مجازی نیز بیقانونی آسیبزا است.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت بر ضابطهمندی و قانونمداری در فضای مجازی اصرار دارد و این موضوع را یک ضرورت اجتنابناپذیر میداند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به فعالیت گسترده شبکههای ماهوارهای فارسیزبان گفت: پخش چندین شبکه فارسیزبان به صورت رایگان نشاندهنده یک پروژه جدی فرهنگی و رسانهای علیه کشور است، این پروژه پس از ناکامی دشمن در جنگ نظامی و فشارهای مختلف اکنون با تمرکز بر بی هویتسازی جامعه دنبال میشود.
ابراهیمی با تاکید بر پایبندی ملت ایران به ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: ملت ایران هرگز از دین، هویت و اصالت خود دست نخواهد کشید و همانگونه که تاکنون ایستادگی کرده در برابر هرگونه تلاش برای تضعیف ارزشها نیز خواهد ایستاد.
وی گفت: مسیر توسعه زیرساختهای فرهنگی باید بر اساس قانون به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت با حکمرانی مطلوب و همراهی مردم دنبال شود.
