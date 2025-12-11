  1. استانها
  2. مرکزی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

بیات: روایت‌های غلط درباره کاهش بودجه فرهنگی باید متوقف شود

بیات: روایت‌های غلط درباره کاهش بودجه فرهنگی باید متوقف شود

اراک- رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با تأکید بر اینکه برخی فضاسازی‌ها درباره کاهش بودجه‌های فرهنگی واقعیت ندارد، گفت: دولت و مجلس رویکرد مشترکی برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی دارند.

محمد بیات در گفتگو با مهر با تأکید بر اینکه برخی فضاسازی‌های اخیر درباره کاهش یا حذف بودجه‌های فرهنگی با واقعیت منطبق نیست، اظهار کرد: دولت و مجلس نگاه ویژه‌ای به حوزه فرهنگ دارند و رویکرد مشترک این است که پروژه‌ها و برنامه‌های فرهنگی تقویت شود.

وی افزود: مقرر شده است در تمامی پروژه‌های عمرانی جدید، پیوست فرهنگی لحاظ شود تا فعالیت‌ها در این حوزه ساختارمندتر، هدفمندتر و اثرگذارتر دنبال شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به اینکه کشور در شرایط جنگ نرم نیازمند توسعه و تقویت جدی فعالیت‌های فرهنگی است، گفت: در شرایط کنونی و با گسترش فضای مجازی و هوش مصنوعی، اهمیت انجام فعالیت‌های فرهنگی چند برابر شده و باید برنامه‌ریزی‌ها هوشمندانه‌تر و متناسب با نیاز نسل جدید انجام شود.

وی ادامه داد: روزهای گذشته بازدیدی از مجموعه «ماهور» داشتیم که فضای فرهنگی منسجم و جذابی ایجاد کرده‌اند؛ ظرفیتی که نشان می‌دهد نیروهای متخصص فراوانی در حوزه فرهنگ حضور دارند و از این ظرفیت‌ها باید بیشترین بهره گیری صورت گیرد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر فعالیتی را نمی‌توان اقدام فرهنگی قلمداد کرد، گفت: انجام فعالیت‌های فرهنگی باید هدف، ساختار و خروجی مشخص داشته باشد و برنامه‌های ملی، مذهبی و انقلابی زمانی اثرگذار خواهند بود که بر مبانی دین، انقلاب و نیاز نسل امروز تکیه داشته باشند.

وی گفت: نسل جدید بسیاری از مفاهیم و تجربه‌های گذشته را از نزدیک لمس نکرده است، بنابراین لازم است حقایق و مبانی انقلاب برای آنان تبیین شود تا همان محبت، شور و دلبستگی به کشور در آنان شکل بگیرد.

بیات با تأکید بر اینکه دولت و مجلس وظیفه دارند در کنار یکدیگر برای حل مسائل مردم تلاش کنند، افزود: قانونگذاری و اجرا باید در مسیر واحدی حرکت کنند تا کشور به نقطه مطلوب برسد و نمی‌توان نسبت به مشکلات جامعه بی‌تفاوت بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت سرمایه‌گذاری فرهنگی برای نسل جوان گفت: هزینه‌کرد در حوزه فرهنگ در واقع نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت برای تربیت نسل آینده است و محتوا و برنامه‌ها باید متناسب با روان‌شناسی و نیاز نسل امروز طراحی شود.

بیات با بیان اینکه روایت‌های غلط درباره کاهش بودجه فرهنگی باید متوقف شود، تاکید کرد: تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حوزه فرهنگ ضروری است و توجه به نیازهای نسل جدید، تولید محتوای جذاب و تقویت جریان فرهنگی اصیل از مهم‌ترین وظایف نهادهای فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

کد خبر 6685971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها