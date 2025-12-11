محمد بیات در گفتگو با مهر با تأکید بر اینکه برخی فضاسازیهای اخیر درباره کاهش یا حذف بودجههای فرهنگی با واقعیت منطبق نیست، اظهار کرد: دولت و مجلس نگاه ویژهای به حوزه فرهنگ دارند و رویکرد مشترک این است که پروژهها و برنامههای فرهنگی تقویت شود.
وی افزود: مقرر شده است در تمامی پروژههای عمرانی جدید، پیوست فرهنگی لحاظ شود تا فعالیتها در این حوزه ساختارمندتر، هدفمندتر و اثرگذارتر دنبال شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به اینکه کشور در شرایط جنگ نرم نیازمند توسعه و تقویت جدی فعالیتهای فرهنگی است، گفت: در شرایط کنونی و با گسترش فضای مجازی و هوش مصنوعی، اهمیت انجام فعالیتهای فرهنگی چند برابر شده و باید برنامهریزیها هوشمندانهتر و متناسب با نیاز نسل جدید انجام شود.
وی ادامه داد: روزهای گذشته بازدیدی از مجموعه «ماهور» داشتیم که فضای فرهنگی منسجم و جذابی ایجاد کردهاند؛ ظرفیتی که نشان میدهد نیروهای متخصص فراوانی در حوزه فرهنگ حضور دارند و از این ظرفیتها باید بیشترین بهره گیری صورت گیرد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر فعالیتی را نمیتوان اقدام فرهنگی قلمداد کرد، گفت: انجام فعالیتهای فرهنگی باید هدف، ساختار و خروجی مشخص داشته باشد و برنامههای ملی، مذهبی و انقلابی زمانی اثرگذار خواهند بود که بر مبانی دین، انقلاب و نیاز نسل امروز تکیه داشته باشند.
وی گفت: نسل جدید بسیاری از مفاهیم و تجربههای گذشته را از نزدیک لمس نکرده است، بنابراین لازم است حقایق و مبانی انقلاب برای آنان تبیین شود تا همان محبت، شور و دلبستگی به کشور در آنان شکل بگیرد.
بیات با تأکید بر اینکه دولت و مجلس وظیفه دارند در کنار یکدیگر برای حل مسائل مردم تلاش کنند، افزود: قانونگذاری و اجرا باید در مسیر واحدی حرکت کنند تا کشور به نقطه مطلوب برسد و نمیتوان نسبت به مشکلات جامعه بیتفاوت بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت سرمایهگذاری فرهنگی برای نسل جوان گفت: هزینهکرد در حوزه فرهنگ در واقع نوعی سرمایهگذاری بلندمدت برای تربیت نسل آینده است و محتوا و برنامهها باید متناسب با روانشناسی و نیاز نسل امروز طراحی شود.
بیات با بیان اینکه روایتهای غلط درباره کاهش بودجه فرهنگی باید متوقف شود، تاکید کرد: تدوین برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در حوزه فرهنگ ضروری است و توجه به نیازهای نسل جدید، تولید محتوای جذاب و تقویت جریان فرهنگی اصیل از مهمترین وظایف نهادهای فرهنگی کشور به شمار میرود.
