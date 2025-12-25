سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هزینه‌کرد در حوزه فرهنگ نه‌تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، زیرا سرعت گذار فرهنگی همگام با تکنولوژی و تغییر سبک زندگی در حال افزایش است و چنانچه برنامه‌های فرهنگی متنوع و هدفمند تدوین نشود، نسل جدید با تزلزل و پوچی فرهنگی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به ویژگی‌های دوران گذار فرهنگی گفت: در این دوران، مسائل فرهنگی کمرنگ می‌شوند و فرهنگ‌های جدید شکل می‌گیرند، بنابراین باید سرمایه‌گذاری جدی در حوزه فرهنگ صورت گیرد تا اصالت فرهنگ ایرانی اسلامی حفظ شود و جوانان از آسیب‌های فرهنگی مصون بمانند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: آموزش فرهنگ استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، برای همه مردم ضروری است چرا که تکنولوژی‌های جدید در زندگی روزمره نقش پررنگی دارند و باید یاد گرفت چگونه به بهترین نحو از پیشرفت‌های علمی بهره برد و به طور حتم این اقدامات نیازمند فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی گسترده است.

جمالیان با تأکید بر اهمیت بودجه در این حوزه گفت: یکی از نیازهای اساسی برای تحقق برنامه‌های فرهنگی، منابع مالی است، در کشور ارگان‌های متعددی همچون دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری‌ها و دیگر نهادها بودجه‌های فرهنگی در اختیار دارند، اما نبود یک برنامه واحد موجب شده هزینه‌کردها پراکنده و غیرهدفمند باشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تصریح کرد: در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از بودجه فرهنگی هدر رفته است چرا که اعتبارات این حوزه میان ارگان‌های مختلف توزیع شده و هر دستگاه بر اساس میل شخصی خود اقدام کرده است و چنانچه مدیریت واحد و برنامه‌محور در این راستا وجود داشته باشد، حتی با منابع محدود می‌توان برنامه‌های مؤثر فرهنگی را اجرا کرد.

وی تاکید کرد: محدودیت منابع به معنای تعطیلی فعالیت‌های فرهنگی نیست، بلکه باید از منابع موجود بیشترین بهره‌برداری را داشت.

جمالیان افزود: چنانچه دولت مسائل فرهنگی را برنامه‌محور از پیش ببرد، با همین بودجه می‌توان مدیریت مطلوبی داشت و از ایجاد آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی جلوگیری کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان از هدررفت بودجه در این حوزه جلوگیری کرد و اقدامات فرهنگی مؤثری را در جامعه به اجرا گذاشت تا هم اصالت فرهنگ ایرانی اسلامی حفظ شود و هم نسل جدید در برابر چالش‌های فرهنگی و اجتماعی مقاوم شود.