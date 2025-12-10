امام جمعه موقت ساوه: فرهنگ ضامن هویت ملی و اجتماعی کشور است

حجت الاسلام علی بدرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت حیاتی فرهنگ در جامعه گفت: هیچ جامعه‌ای بدون فرهنگ نمی‌تواند مسیر توسعه و پیشرفت را طی کند چرا که فرهنگ، روح جامعه و برنامه‌های فرهنگی، ابزار زنده نگه داشتن این روح هستند.

امام جمعه ساوه افزود: فرهنگ برای یک کشور همانند اکسیژن برای بدن انسان است و چنانچه اکسیژن را از بدن بگیریم، حیات از بین می‌رود و به همین منوال اگر برنامه‌های فرهنگی را از کشور حذف کنیم، هویت، انسجام و پویایی آن جامعه نابود خواهد شد.

حجت الاسلام بدرخانی افزود: اگر بودجه فرهنگی کشور حذف شود، ستون فقرات یک جامعه شکسته می‌شود چرا که برنامه‌های فرهنگی ابزار اصلی برای انتقال ارزش‌ها، تاریخ و میراث یک ملت هستند، بدون بودجه، این جریان تضعیف می‌شود و نسل‌های آینده با بحران هویت روبه‌رو خواهند شد.

امام جمعه موقت ساوه با اشاره به پیامدهای اجتماعی این موضوع تصریح کرد: فعالیت‌های فرهنگی همچون جشنواره‌ها، آموزش‌های هنری، برنامه‌های مذهبی و اجتماعی نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند، حذف بودجه فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش افسردگی، بی‌انگیزگی و حتی بزهکاری شود.

وی گفت: فرهنگ نه تنها یک نیاز معنوی، بلکه یک ظرفیت اقتصادی است، صنایع دستی، گردشگری، هنر و رسانه به‌شدت وابسته به حمایت‌های فرهنگی هستند و نبود بودجه، این بخش‌ها را به رکود می‌کشاند و فرصت‌های شغلی از بین می‌رود.

حجت الاسلام بدرخانی اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی مردم را گرد هم می‌آورد و وحدت ملی را تقویت می‌کند، حذف آن‌ها باعث فاصله گرفتن اقشار مختلف از یکدیگر و کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد.

وی افزود: فرهنگ یکی از ابزارهای مهم قدرت نرم کشورهاست و بدون بودجه، امکان معرفی فرهنگ ایرانی–اسلامی در سطح بین‌المللی کاهش می‌یابد و جایگاه کشور در عرصه جهانی تضعیف می‌شود.

امام جمعه موقت ساوه تصریح کرد: فرهنگ نه یک هزینه اضافی، بلکه یک سرمایه‌گذاری راهبردی است، حذف بودجه فرهنگی همانند قطع اکسیژن از بدن، حیات اجتماعی و ملی را تهدید می‌کند.

حجت الاسلام بدرخانی گفت: فرهنگ، سپری در برابر آسیب‌های اجتماعی است, چنانچه بتوانیم با برنامه‌های فرهنگی نشاط اجتماعی ایجاد کنیم، بسیاری از مشکلات از جمله افسردگی، بی‌هویتی و حتی آسیب‌های اخلاقی کاهش می‌یابد.