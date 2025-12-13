حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه بودجه سلامت در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۳ دو برابر شد، اظهار کرد: امسال بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه سلامت بوده؛ البته به دلیل تحریم‌ها مشکلاتی داریم. منابع دلاری برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد اما تحریم‌ها حتی در حوزه دارو و تجهیزات هم برای ما محدودیت ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر لزوم تمرکز بر پیشگیری به جای درمان، درباره برنامه کمیسیون بهداشت برای تأمین بودجه مقاوم‌سازی و بازسازی حدود ۴۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده، گفت: باید بیشتر روی پیشگیری و بهداشت تمرکز کنیم؛ یعنی به سمتی برویم که نگذاریم مردم بیمار شوند. باید کاری کنیم که افراد کمتر به بیماری مبتلا شوند. به جای اینکه صِرف تخت بیمارستانی اضافه کنیم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور دچار اضافه‌وزن یا چاقی هستند، خاطرنشان کرد: این مسئله عامل اصلی بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان‌ها، فشار خون بالا و دیابت است.

شهریاری تغییر سبک زندگی را یکی از ریشه‌های اصلی این مشکلات دانست و اظهار کرد: به دلیل مشکلات معیشتی بسیاری از بانوان شاغل هستند، آقایان گاهی شیفت‌های طولانی کار می‌کنند و در خانه حضور ندارند؛ در نتیجه خانواده‌ها مجبور شدند به کودکانشان فست‌فود بدهند. این غذاهای آماده برای سلامت مضرند و باعث چاقی می‌شوند.

وی افزود: ما از آن سبک زندگی سالم و غذاهای خانگی که مادرانمان تهیه می‌کردند فاصله گرفته‌ایم و اکنون بیشتر به سمت مصرف فست‌فود رفته‌ایم که عوارض زیادی به همراه دارد، از این رو باید این مسائل را به تدریج اصلاح کنیم و پیشگیری را در اولویت قرار دهیم و این موضوعی است که سال‌ها پیش رهبر معظم انقلاب نیز بر لزوم توجه به سبک زندگی سالم تاکید کردند.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تمرکز صرف بر درمان، بر ضرورت ارتقای سواد سلامت و خودمراقبتی تأکید کرد و گفت: وزارت بهداشت تنها حدود ۲۵ درصد مسئولیت سلامت جامعه را بر عهده دارد و سایر نهادها از جمله محیط زیست، سازمان استاندارد، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها نیز باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

شهریاری به آلودگی هوا به عنوان یکی از عوامل مهم مرگ‌ومیر اشاره کرد و افزود: آلودگی هوا سالانه باعث مرگ ۵۰ تا ۵۹ هزار نفر در کشور می‌شود که این مسئله مستقیم به عملکرد نهادهای مرتبط با محیط زیست بستگی دارد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح تدریجی این مشکلات، تاکید کرد: همکاری جمعی همه دستگاه‌ها برای بهبود وضعیت سلامت جامعه ضروری است.