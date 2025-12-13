۳۷۰ هزار سفر رایگان بانوان با مترو در سالروز ولادت حضرت زهرا

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: روز پنجشنبه ۲۰ آذر، استفاده از خطوط هفتگانه مترو برای تمامی بانوان رایگان بود و از ساعت ۵:۳۰ صبح تا پایان زمان بهرهبرداری، هزاران بانوی تهرانی از خدمات مترو استفاده کردند.
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه در این روز ۳۷۰ هزار و ۳۹۱ سفر رایگان در سامانه ثبت شده است، افزود: این اقدام با هدف گرامیداشت این روز فرخنده و تسهیل سفرهای شهری بانوان انجام شد.
وی در ادامه درباره برنامههای ویژه شرکت بهرهبرداری در ایستگاهها بهمنظور بزرگداشت این روز گفت: شرکت بهرهبرداری مترو با اجرای مجموعهای از برنامههای تکریمی در ایستگاههای منتخب، از جمله پخش شیرینی و اهدای گل به بانوان در ورودی ایستگاهها، تخصیص گیتهای ویژه برای تسهیل عبور بانوان در زمان اجرای طرح، حضور فعال عوامل ایستگاهی برای راهنمایی، اطلاعرسانی و حفظ نظم جریان سفر و همچنین اجرای برنامههای فرهنگی مناسبتی در برخی ایستگاههای مرکزی، تلاش کرد تا فضایی شاد و صمیمی برای مسافران بانوی مترو ایجاد کند.
هادی زند تأکید کرد: بازخوردهای مثبت مسافران بانوی مترو نشان داد اجرای چنین طرحهایی علاوه بر ایجاد حس تکریم و آرامش، سبب افزایش رضایتمندی شهروندان نیز میشود.
گفتنی است، متروی تهران با هفت خط فعال و ۱۶۱ ایستگاه، نقش محوری در جابهجایی روزانه شهروندان دارد و همواره تلاش میکند با اجرای برنامههای مناسبتی و خدمات ویژه، تجربه سفر شهروندان را ارتقا دهد
