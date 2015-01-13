برخورد با مسافران مرد در واگن مترو زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نایبی بابیان اینکه انجام سفری ایمن و آرام برای مسافران مترو جزء وظایفی است که همیشه سرلوحه فعالیت های ما بوده است، اظهار داشت: ارتقاء سطح آرامش و آسایش شهروندان یکی از اهداف مهم در برنامه این شرکت است و از لوازم تکریم مسافران مترو، حمایت از حقوق بانوان و آقایان در استفاده مطلوب از خدمات است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه افزود: امروز مسافران مترودر زمینه برخورداری از فرهنگ سفر و استفاده از مترو در سطح و تراز خوبی قرار گرفته اند که این مهم باید روز به روز ارتقاء یابد تا بدین وسیله ارائه خدمات بهینه به بهترین شکل صورت گیرد.

نایبی با اشاره به اینکه رعایت و حفظ حریم انسان ها در زندگی فردی و اجتماعی مهم است و حفظ حریم واگن های بانوان احترام به حقوق شهروندی است، تصریح کرد: با درخواست مسافران خانم، طرح اختصاص واگن بانوان اجرایی شد و مورد استقبال مسافران محترم نیز قرار گرفت ولی متاسفانه برخی از آقایان با عدم رعایت حقوق شهروندی و ورود به این واگن‌ها مراتب ناراحتی مسافران خانم را فراهم می کنند.

وی با بیان اینکه برخورداری ازمحیط آرام و امن در واگن های بانوان از خواسته ها و مطالبات به حق شهروندان و مسافران است خاطرنشان کرد: عوامل مستقر در ایستگاه ها و عوامل انتظامی مترو به جد این موضوع را پیگیری و مانع از ورود آقایان به واگن خانم ها می شوند و داخل قطارها نیز بین واگن بانوان و واگن عمومی، سازه هایی تعبیه شده که امکان تردد وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران همچنین با اشاره به این موضوع که اطلاع رسانی و فرهنگ سازی نیز در این حوزه به صورت کامل انجام شده است، تاکید کرد: تحقق این مهم و آرامش و آسایش بانوان مستلزم همکاری متقابل آقایان و بانوان در رعایت حقوق یکدیگر و همکاری این دو قشر با خدمتگزاران مردم در شرکت بهره برداری مترو تهران است.

وی با بیان اینکه ورود آقایان به واگن های بانوان نقض حقوق شهروندی است با اشاره به مسئله حقوقی این موضوع نیز گفت: طبق آئین نامه ها و مقررات عمومی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، حضور آقایان در واگن های بانوان ممنوع است و طبق ماده 619 قانون مجازات اسلامی چنانچه خانمی به این موضوع اعتراض کند و این اقدام فرد، ایجاد مزاحمت برای بانوان تلقی شود، جرم بوده و برخورد قضایی در دستور کارعوامل انتظامی مستقر در مترو قرار می گیرد.

نایبی تاکید کرد: شرکت بهره برداری مترو تهران طرح حفظ حریم واگن های بانوان را با جدیت و قاطعیت پیگیری و اجراء می کند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اجرای مطالبات به حق و خواسته های مسافران را جزء وظایف خدمتگزاران مردم در مترو تهران دانست و از آنها خواست با تدابیر توام با حفظ حرمت مسافران برای ایجاد نظم و انضباط در خور شأن شهروندان و مسافران اهتمام ویژه داشته باشند.