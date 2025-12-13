به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری سریع و دقیق در شرایط بحران گفت: تصمیم درست زمانی مؤثر است که به‌موقع اتخاذ شود؛ تصمیم درست دیرهنگام یا تصمیم نادرست به‌موقع، هر دو می‌توانند پیامدهای جبران‌ناپذیر داشته باشند.

به گفته وی، فرماندهی در بحران به معنای حضور عملیاتی در صحنه نیست، بلکه فرمانده کسی است که با اتکا به داده‌های صحیح، به‌روز و معتبر، عملیات را هدایت می‌کند.

نصیری یکی از چالش‌های اساسی مدیریت بحران در کشور را ضعف در تولید و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها دانست و افزود: داده نباید به‌عنوان منبع قدرت پنهان شود، بلکه اشتراک داده خود قدرت است. وقتی داده‌ها به‌موقع، دقیق و کامل در اختیار تصمیم‌گیران قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار فرماندهی و مدیریت صحیح در صحنه حادثه داشت.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تشریح برخی اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر گفت: سازمان مدیریت بحران با همکاری دانشگاه‌ها، به‌ویژه دانشگاه شریف و دانشگاه تهران، پروژه‌های پیشرفته‌ای در حوزه مدل‌سازی ریسک و آینده‌پژوهی اجرا کرده است. از جمله این پروژه‌ها، تولید سناریوهای آفلاین زلزله و سیل برای تهران است که در آن، پیامدهای احتمالی هر سناریو از جمله تعداد تلفات، تخریب ساختمان‌ها، آسیب به بیمارستان‌ها و انسداد معابر به‌صورت علمی و مبتنی بر داده برآورد شده است.

وی با اشاره به نتایج این مطالعات افزود: نقشه‌های دقیق آسیب‌پذیری محلات شهر تهران برای انواع مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت تهیه شده و مشخص است هر محله در برابر کدام خطر آسیب‌پذیرتر است.

نصیری آینده مدیریت بحران تهران را در تجهیز محله‌محور دانست و گفت: رویکرد آینده‌نگرانه ایجاب می‌کند که به‌جای انباشت تجهیزات به‌صورت متمرکز، هر محله متناسب با مخاطرات خاص خود آماده‌سازی شود؛ محله‌های سیل‌خیز، زلزله‌خیز یا دارای ریسک‌های خاص، نیازمند برنامه‌ها و تجهیزات متفاوت هستند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر رویکردهای نوین جهانی در این حوزه افزود: امروز مدیریت بحران به سمت نگاه «چندمخاطره‌ای» و توجه به حوادث آبشاری حرکت کرده است؛ حادثه یک پدیده ایستا نیست و می‌تواند از یک زلزله ساده به مجموعه‌ای از حوادث ثانویه مانند آتش‌سوزی، نشت مواد شیمیایی و بحران‌های اجتماعی تبدیل شود. بنابراین تمرکز صرف بر منشأ مخاطره کافی نیست و باید آسیب‌پذیری‌ها کاهش و ظرفیت‌ها افزایش یابد.

در ادامه این نشست، علی شمسی‌پور رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، با تأکید بر همکاری نزدیک و مؤثر این مرکز با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران گفت: رابطه میان دو مجموعه از عمیق‌ترین و کارآمدترین همکاری‌هایی است که در مدیریت شهری تجربه شده و این تعامل به حل بسیاری از گره‌ها و چالش‌ها کمک کرده است.

وی با اشاره به فعال شدن ظرفیت گزارش‌نویسی و تولید اسناد سیاستی در مرکز مطالعات افزود: هدف ما ارائه گزارش‌های کاربردی و راهبردی به مدیران شهری است؛ گزارش‌هایی که صرفاً توصیفی نباشند، بلکه راهکارهای عملی برای مواجهه با سناریوهای مختلف از جمله جنگ، حوادث بزرگ و بحران‌های پیچیده ارائه دهند. در همین راستا، اسناد مشخصی برای نقش و وظایف سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری در شرایط بحرانی تهیه شده است.

شمسی‌پور با بیان اینکه موفقیت در مدیریت بحران نیازمند همراهی «رأس و بدنه» سازمان‌هاست، تصریح کرد: اهمیت دادن مدیران ارشد به مطالعات علمی و آینده‌پژوهی، نقش تعیین‌کننده‌ای در همراهی بدنه کارشناسی دارد. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این زمینه جزو سازمان‌های پیشرو است و تجربه‌های اخیر نیز نشان داد که این سازمان توانسته از ساعات اولیه بحران، مسئولیت‌های فرابخشی را به‌خوبی مدیریت کند.