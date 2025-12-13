به گزارش خبرگزاری مهر، علی کثیری، معاون پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد: در راستای اجرای حکم ۶۵ برنامه چهارم توسعه تحول و پیشرفت شهر تهران و با عنایت به شاخص تدوین الزامات پدافند غیرعامل در فضاهای زیرسطحی (دو فضا شامل تونل‌ها و زیر گذرها)، الزامات پدافند غیرعامل تونل‌های ترافیکی و زیرگذرهای پیاده مهم شهر تهران، تدوین و ابلاغ شد.

کثیری افزود: بر این اساس، ابتدا از ظرفیت‌های علمی هیأت اندیشه‌ورز، جهت تهیه شرح خدمات مطالعات استفاده شد، سپس از سوی مهندسین مشاور ذی صلاح حوزه پدافند غیرعامل-راه و راه آهن، مطالعات تخصصی بر روی تونل‌های ترافیکی رسالت، شهدای غزه، توحید، آرش، نیایش، امیرکبیر و همچنین زیرگذرهای پیاده میدان ولیعصر، چهارراه ولیعصر، گلوبندک، بازارچه تجریش، قدس، شهید لشکری و محمدعلی جناح انجام شد.

وی گفت: در این مطالعات جامع، ضمن ارزیابی دارایی‌ها، تحلیل آسیب‌پذیری و برآورد ریسک، راهکارهای لازم برای رفع نقاط ضعف ارائه و طرح‌های عملیاتی پدافند غیرعامل تدوین شد.

به گفته معاون پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در پی برگزاری هجدهمین جلسه کمیته عملیاتی واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیرسطحی، الزامات و ملاحظات احصا شده به صورت رسمی به بهره‌برداران تونل‌ها و زیرگذرهای نام‌برده ابلاغ شد.