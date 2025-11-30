  1. جامعه
  2. شهری
۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۵

تشریح برنامه‌های مدیریت بحران تهران در پایش و کاهش مخاطرات

رئیس سازمان مدیریت بحران تهران در دهمین کنفرانس ژئوانفورماتیک ۲۰۲۵ دانشگاه تهران، تازه‌ترین دستاوردها، برنامه‌های پایش و کاهش مخاطرات اولویت‌دار پایتخت را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان مدیریت بحران تهران در دهمین کنفرانس ژئوانفورماتیک ۲۰۲۵ دانشگاه تهران به نقش ژئوانفورماتیک در مدیریت بحران اشاره و تأکید کرد: ترکیب داده‌های مکانی، فناوری اطلاعات و علوم زمین، بستری قدرتمند برای شناسایی، پایش و پیش‌بینی مخاطرات طبیعی ایجاد کرده و امکان تولید نقشه‌های ریسک، مدل‌سازی سناریوهای بحران و تحلیل مناطق آسیب‌پذیر را فراهم می‌کند. این توانمندی‌ها مدیریت شهری را در اتخاذ تصمیم‌های سریع و مبتنی بر داده یاری می‌دهد و به کاهش خسارات ناشی از بلایا کمک می‌کند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران در ادامه به توسعه شبکه شتاب‌نگاری و لرزه‌نگاری درون‌چاهی اشاره کرد و چرخه پایش، ثبت و پردازش داده‌ها را با بهره‌گیری از هوش مصنوعی توضیح داد. این چرخه شامل نصب سنسورهای درون‌گمانه‌ای، دریافت و پردازش داده‌ها در مرکز سازمان، تشخیص خودکار خردلرزه‌ها و مکان‌یابی دقیق آنهاست.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه هشدار سریع زلزله، سامانه تخمین خسارت و تهیه نقشه‌های مخاطرات، ریسک و خسارت مبتنی بر داده‌های مکانی شهر تهران خبر داد؛ سامانه‌هایی که به گفته وی می‌توانند نقشی مؤثر در کاهش تلفات و مدیریت بهینه بحران‌ها داشته باشند.

نصیری با اشاره به اثرات فزاینده تغییرات اقلیمی بر بحران‌های شهری تهران، افزایش شدت و فراوانی طوفان‌ها، تندبادها و بارش‌های سیلابی را از پیامدهای این تغییرات دانست و افزود: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران در پاسخ به این شرایط، سامانه‌های تخصصی پایش و پیش‌بینی مخاطرات باد و طوفان را توسعه داده و برنامه ویژه کاهش خطر طوفان را در دستور کار قرار داده است.

وی مجموعه این اقدامات را گامی مهم در جهت بهره‌گیری گسترده از فناوری‌های نوین و داده‌های مکانی برای افزایش تاب‌آوری تهران عنوان کرد و از تلاش‌های اساتید و متخصصان این حوزه طی سال‌های گذشته قدردانی کرد.

دهمین کنفرانس بین‌المللی ژئوانفورماتیک در روزهای ۸ و ۹ آذرماه سال جاری با مشارکت دانشگاه تبریز و دانشگاه مرسین ترکیه در گروه سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران برگزار می‌شود و فرصت مهمی برای تبادل نوآوری‌ها و توسعه مهارت‌های تخصصی میان متخصصان اطلاعات مکانی فراهم آورده است.

