به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان مدیریت بحران تهران در دهمین کنفرانس ژئوانفورماتیک ۲۰۲۵ دانشگاه تهران به نقش ژئوانفورماتیک در مدیریت بحران اشاره و تأکید کرد: ترکیب داده‌های مکانی، فناوری اطلاعات و علوم زمین، بستری قدرتمند برای شناسایی، پایش و پیش‌بینی مخاطرات طبیعی ایجاد کرده و امکان تولید نقشه‌های ریسک، مدل‌سازی سناریوهای بحران و تحلیل مناطق آسیب‌پذیر را فراهم می‌کند. این توانمندی‌ها مدیریت شهری را در اتخاذ تصمیم‌های سریع و مبتنی بر داده یاری می‌دهد و به کاهش خسارات ناشی از بلایا کمک می‌کند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران در ادامه به توسعه شبکه شتاب‌نگاری و لرزه‌نگاری درون‌چاهی اشاره کرد و چرخه پایش، ثبت و پردازش داده‌ها را با بهره‌گیری از هوش مصنوعی توضیح داد. این چرخه شامل نصب سنسورهای درون‌گمانه‌ای، دریافت و پردازش داده‌ها در مرکز سازمان، تشخیص خودکار خردلرزه‌ها و مکان‌یابی دقیق آنهاست.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه هشدار سریع زلزله، سامانه تخمین خسارت و تهیه نقشه‌های مخاطرات، ریسک و خسارت مبتنی بر داده‌های مکانی شهر تهران خبر داد؛ سامانه‌هایی که به گفته وی می‌توانند نقشی مؤثر در کاهش تلفات و مدیریت بهینه بحران‌ها داشته باشند.

نصیری با اشاره به اثرات فزاینده تغییرات اقلیمی بر بحران‌های شهری تهران، افزایش شدت و فراوانی طوفان‌ها، تندبادها و بارش‌های سیلابی را از پیامدهای این تغییرات دانست و افزود: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران در پاسخ به این شرایط، سامانه‌های تخصصی پایش و پیش‌بینی مخاطرات باد و طوفان را توسعه داده و برنامه ویژه کاهش خطر طوفان را در دستور کار قرار داده است.

وی مجموعه این اقدامات را گامی مهم در جهت بهره‌گیری گسترده از فناوری‌های نوین و داده‌های مکانی برای افزایش تاب‌آوری تهران عنوان کرد و از تلاش‌های اساتید و متخصصان این حوزه طی سال‌های گذشته قدردانی کرد.

دهمین کنفرانس بین‌المللی ژئوانفورماتیک در روزهای ۸ و ۹ آذرماه سال جاری با مشارکت دانشگاه تبریز و دانشگاه مرسین ترکیه در گروه سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران برگزار می‌شود و فرصت مهمی برای تبادل نوآوری‌ها و توسعه مهارت‌های تخصصی میان متخصصان اطلاعات مکانی فراهم آورده است.