  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

چرا سود ۲۷۰۰ میلیاردی مبادلات ارز به جای تولید، سر از ماراتن درآورد؟

چرا سود ۲۷۰۰ میلیاردی مبادلات ارز به جای تولید، سر از ماراتن درآورد؟

بررسی صورت‌های مالی ۶ ماهه بانک سامان، از سود خالص ۲ هزار و ۷۷۸ میلیارد تومانی در کل گروه این بانک از محل «مبادلات ارزی» حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که حواشی فرهنگی و هنجارشکنی‌های اخیر در «ماراتن کیش» با اسپانسری بلوبانک (وابسته به بانک سامان) همچنان محل نقد افکار عمومی است، بررسی لایه‌های پنهان عملکرد اقتصادی این مجموعه، پرده از تناقضات مالی بزرگی برمی‌دارد. واکاوی صورت‌های مالی این بانک خصوصی نشان می‌دهد در شرایطی که منابع این مجموعه به راحتی در قالب «وام‌های فوری و تفریحی» به شرکت‌کنندگان یک رویداد خاص تزریق می‌شود، خود بانک از محل تلاطمات بازار ارز سودهای نجومی کسب کرده است؛ ثروتی که به نظر می‌رسد به جای هدایت به سمت تسهیلات تکلیفی و گره‌گشایی از معیشت مردم، صرفِ مانورهای تبلیغاتی می‌شود.

واکاوی اسناد مالی؛ انتفاع ۱.۸ همتی از دلار

بررسی دقیق صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای بانک سامان (منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴) بیانگر واقعیتی تأمل‌برانگیز است؛ این بانک خصوصی تنها در ۶ ماهه نخست سال و در بحبوحه نوسانات ارزی، مبلغی بالغ بر یک هزار و ۸۰۳ میلیارد تومان سود خالص صرفاً از محل «مبادلات و معاملات ارزی» شناسایی کرده است.

جهش سود در گروه؛ رکورد ۲.۷ همتی

با احتساب عملکرد شرکت‌های اقماری و زیرمجموعه این بانک خانوادگی، مجموع سود حاصل از عملیات ارزی در صورت‌های مالی تلفیقی، به رقم خیره‌کننده ۲ هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان می‌رسد. ارقامی که نشان می‌دهد نوسانات نرخ ارز، برای برخی نهادهای مالی نه تنها تهدید نبوده، بلکه به فرصتی برای کسب سودهای نجومی بدل شده است.

سخاوت برای «تفریح»، سخت‌گیری برای «زندگی»

این حجم از انباشت نقدینگی در حالیست که این بانک اخیراً در جریان برگزاری ماراتن کیش، خط اعتباری ویژه‌ای برای پرداخت فوری وام ۲۰ میلیون تومانی (با نرخ مؤثر بالای ۲۳ درصد) به دوندگان اختصاص داد.

اکنون این پرسش مطرح است: بانکی که از محل مبادلات ارزی چنین سود سرشاری کسب کرده و برای یک رویداد تفریحی، تسهیلات لحظه‌ای ارائه می‌دهد، چرا در برابر صف طولانی متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری، غالباً با تابلوی «کمبود منابع» به استقبال مردم می‌رود؟

    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      14 10
      پاسخ
      هر چیزی ضابطه و قانون مقبول نداشته باشه میشه این!! بانک سامان به عنوان اسپانسر پکیچ تحویل داده به زنان شرکت کننده، با تی شرت استین کوتاه قرمز و به یک تور بسیار نازک کوتاه!! همه شرکت کننده ها فقط موظف به آن بودند مگرنه باید انصراف می دادند! چرا سال های قبل روسری می دادند و لباس آستین بلند یقه دار اما امسال این گونه پکیچ تغییر پیدا کرد؟!!
    • IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      14 7
      پاسخ
      همه تقصیرها گردن بانک سامان نیست بلوبانک اسپانسر بود اما کی مجوز داد کی برگزار کرد؟! چرا نیروی انتظامی اجازه داد؟!
    • IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      12 9
      پاسخ
      دو مارتن خوبه، اما اسپانسرها عمدا خواستند با بی حجابی و نگذاشتن روسری در پکیج شرک کننده، توجه و ویو بیشتر بگیرند. مگرنه سال های قبل هم دو ماراتن داشتیم
    • بابک IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      10 5
      پاسخ
      تحلیل درست و مطالبه درست
    • IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      39 2
      پاسخ
      فقط در ماراتن است که مسیر بودجه از یک جهت به جهت دیگری رفته ؟؟؟؟ واقعاً در طول این همه سال ، بودجه‌ها در مسیر درست هزینه شده است !!!!!!
    • رهگذر IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      17 0
      پاسخ
      سلام. ای کاش همین. ارزیابی رو از صورتهای مالی همه بانک ها انجام می داید و اعلام می گردید . که کامل. روشن شه. عامل ایجاد این تلاطم ها. چه کسانی هستند. و چه کسانی منتنفع .
    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      3 3
      پاسخ
      در هر موردی که پول جابجا میشه اونم با ارقام درشت، اونی که چیزی کاسب نمیشه شاکی میشه. تکخوری تبعات داره !
    • ناشنای IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      قرار نیست به تولید چیزی برسد‌چون‌تولید براشون مهم نیست
    • محمودی IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      برخی بانک‌ها عامل اصلی تورم و افزایش اختلاف طبقاتی در جامعه و فلاکت و رکود و تورم بی سابقه حیف و میل ثروت ملی به نفع خودشان و شرکت‌های زیر مجموعه هستند . نهادهای نظارتی هم فقط و فقط تماشاچی هستند و مناظره می کنند .

