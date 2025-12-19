توضیحات بانک سامان به گزارش مهر درباره ماراتن کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک سامان در پاسخ به گزارش منتشرشده خبرگزاری مهر با با عناوین «چرا سود ۲۷۰۰ میلیاردی مبادلات ارز به جای تولید سر از ماراتن درآورد؟» و «ماراتن ۱۰۰ میلیاردی قفل بانک‌ها فقط برای شادی‌های خاص باز می‌شود!» توضیحاتی ارائه کرد که متن این جوابیه به شرح زیر است؛

پیرو انتشار گزارش‌هایی در آن خبرگزاری محترم در روزهای اخیر با عناوینی نظیر «چرا سود ۲۷۰۰ میلیاردی مبادلات ارز به جای تولید سر از ماراتن درآورد؟» و «ماراتن ۱۰۰ میلیاردی قفل بانک‌ها فقط برای شادی‌های خاص باز می‌شود!» از گرانی دلار» و مطالب مرتبط با عملکرد شفاف و ارزشمند مالی بانک سامان که حاوی ادعاها و برداشت‌های نادرست، ناقص و مغرضانه‌ای است.

ضمن یادآوری نص صریح ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب و ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی که انتشار یا پخش اخبار، اطلاعات یا مطالبی که به طور کذب یا گمراه کننده درباره وضعیت مالی، فعالیت‌ها یا خدمات اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی (مانند بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، مدیران و فعالان بانکی) باشد به استناد ماده ۲۳ قانون مطبوعات که رسانه‌ها را مکلف به انتشار جوابیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌مدخل می‌نماید، مراتب زیر جهت تنویر افکار عمومی و اصلاح برداشت‌های ایجاد شده، تقدیم می‌گردد. انتظار می‌رود این جوابیه به طور کامل بدون تحریف یا تقطیع، در همان صفحه و با همان برجستگی منتشر شود.

پایش و مشاهده اخبار و گزارشات منتشر شده در آن سایت و سایت‌های همسو با آن رسانه محترم، نشان از تولید محتوای هیجانی، غیر کارشناسی و سریالی دارد که کاملاً با قصد تخریب و تشویش اذهان عمومی منتشر شده است و این رویکرد از همان لحظه نخست از دید واحد روابط عمومی و حقوقی بانک سامان خارج نبوده است.

از رسانه حرفه‌ای مهر انتظار می‌رود ضمن صرف وقت و انرژی خود برای بیان و حل مسائل مهم و زیربنایی کشور در راستای مسئولیت خود، نقد صحیح و درست را به جای محتوای زرد سرلوحه قرار دهد. بدیهی است رویکرد پیش روی آن رسانه در خصوص بانک سامان صرفاً تأمین خوراک برای رسانه‌های معاند است و طبیعتاً آن رسانه و نویسندگانش باید نسبت به اهداف و عملکرد خود پاسخگو باشند.

۱. حمایت از صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی جزیره کیش

بلوبانک سامان (به‌عنوان زیر مجموعه دیجیتال بانک سامان) در راستای سیاست‌های کلان کشور مبنی بر رونق گردشگری داخلی و حمایت از اقتصاد مناطق آزاد (به‌ویژه جزیره کیش به‌عنوان قطب گردشگری ایران) از ابتدای تابستان ۱۴۰۴ و در حالی که اقتصاد کیش در رکود و خلوتی کامل بود تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی خود را در قالب یک محصول بانکی معرفی کرد و با استقبال شایان توجه مسافران و جامعه اصناف و بازاریان کیش رو به رو شد که منجر به پویایی و حیات دوباره اقتصاد کیش شد و این حمایت را در دوره برگزاری رویداد ورزشی ماراتن کیش نیز ادامه داده است.

این حمایت خانواده محور شامل ارائه اعتبار خرید (با امکان بازپرداخت اقساطی) به شرکت کنندگان بوده که هدف آن تسهیل سفر و حضور خانواده‌ها در این رویداد سالم ورزشی و کمک به رونق اقتصادی محلی است. این اقدام کاملاً در چارچوب مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و مطابق با اهداف توسعه گردشگری ملی انجام شده و هیچ‌گونه تناقضی با اولویت‌های معیشتی جامعه ندارد. مشابه چنین حمایت‌هایی از رویدادهای گردشگری و ورزشی در دولت‌های قبلی نیز توسط بانک سامان و سایر بانک‌ها انجام شده است.

۲. عملکرد ارزی بانک سامان

بانک سامان به عنوان بانک تخصصی در حوزه غذا، دارو در راستای سیاست کلان حمایت از تولید، بخش عمده عملیات ارزی خود را در حمایت از واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیازهای تولیدی کشور انجام می‌دهد. سود شناسایی شده از محل معاملات ارزی (بر اساس صورت‌های مالی میان دوره‌ای حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ که در سامانه کدال منتشر شده) ناشی از فعالیت‌های قانونی، شفاف و تحت نظارت دقیق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

این فعالیت‌ها نه تنها «کسب سود از نوسانات ارزی» به معنای سفته بازی نیست، بلکه عمدتاً از محل تسهیل واردات کالاهای ضروری و تجاری و تولیدی و توسعه‌ای مشروع حاصل شده و سهم قابل توجهی در تأمین نیازهای کشور ایفا کرده است. هرگونه تلقی این عملکرد به عنوان «سود نجومی از تلاطمات بازار، فاقد پایه کارشناسی بوده و شائبه سازی علیه یک بنگاه اقتصادی قانونی در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، ناخواسته یا خواسته در راستای اهداف بدخواهان نظام است.

۳. تسهیلات بانکی و اولویت‌های تکلیفی

بانک سامان همه تسهیلات تکلیفی خود را در بستر بلوبانک سامان ارائه می‌کند تا با کاهش بروکراسی بستری راحت و سریع و شفاف را در اختیار مردم شریف ایران قرار دهد تا بدون نیاز به رفت و آمد متعدد متقاضیان دریافت تسهیلات را تسریع و تسهیل کند. بانک سامان همواره در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج، فرزندآوری، مسکن و حمایت از تولید را پرداخت نموده و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه نداشته است و گزارش این اقدامات بارها و بارها از رسانه‌های معتبر منتشر شده است و در سنوات قبل و سال جاری در پرداخت تسهیلات تکلیفی بیش از ۱۰۰ درصد اهداف تعیین شده را پوشش داده است که آمارهای آن همواره در اختیارات مقامات عالیه نظارتی قرار گرفته است.

ارائه تسهیلات خرد به شهروندان (از جمله در قالب اعتبار خرید برای گردشگری) بخشی از خدمات مشتری مداری بانک است و هیچ تعارضی با تعهدات تکلیفی ندارد و هیچ قانونی نظام بانکی را از انجام خدمات در این حوزه منع نکرده است.

۴. رد ادعاهای حاشیه ساز فرهنگی

بانک سامان و بلوبانک هیچ گونه دخالتی در نحوه برگزاری رویدادهای حمایتی نداشته و مسئولیت محتوای فرهنگی و اجرایی بر عهده مجوز دهندگان و برگزار کنندگان و نهادهای ذیربط است. حمایت مالی صرفاً در راستای اهداف ترویجی و تشویقی بوده و هرگونه نسبت دادن حاشیه‌های احتمالی به بانک، نادرست و غیر منصفانه است.

ریاست محترم خبرگزاری مهر، بانک سامان به عنوان یک نهاد مالی خصوصی ثبت شده و فعال در بورس اوراق بهادار با هزاران سهامدار حقیقی و حقوقی و متعلق به عموم سهامداران (و نه فرد یا خانواده خاصی)، همواره متعهد به شفافیت، رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی و به اقتصاد ملی بوده و عملکرد آن تحت نظارت مستمر نهادهای ذی‌صلاح قرار دارد. ایجاد شبهه علیه فعالیت‌های سالم اقتصادی در شرایط حساس کنونی، کمکی به حل مشکلات کشور نمی‌کند.

مزید اطلاع شما و خوانندگان آن رسانه محترم اینکه بانک سامان در حال حاضر به گواه آمارهای بانک مرکزی به لحاظ پرداخت انواع تسهیلات حمایتی و تولیدی در سال ۱۴۰۴ با پرداخت ۱۶۸ همت رتبه برتر را در میان بانک‌های خصوصی و رتبه پنجم را در میان همه بانک‌های کشور دارد.

شایان ذکر است بانک سامان از ابتدای تأسیس تا کنون به هیچ وجه اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته است و همواره در بازار بین بانکی، قرض دهنده بوده است. بر این اساس گفتنی است نسبت کفایت سرمایه بانک سامان در حال حاضر ۱۰,۱۲ است و همچنین بانک سامان بر اساس شاخص‌های ملی و بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی برای دو سال متوالی رتبه برتر را در این حوزه از نهاد ناظر دریافت کرده است.

ما به گواه این آمار و عملکرد درخشان که حاصل برنامه‌ریزی و کار سخت‌کوشانه در شرایط خاص کشور است افتخار می‌کنیم جز به جز عملکرد سامان تحت نظارت دقیق و پایش روزمره نهادهای نظارتی مختلف قرار دارد. از این رو امیدواریم آن رسانه محترم با حفظ اخلاق رسانه‌ای به عنوان یک بازوی فعال در فضای رسانه‌ای کشور در کنار بانک سامان به عنوان بازوی فعال اقتصادی کشور در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه قرار گیرد. ‌