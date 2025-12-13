به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی با انتشار متنی به اتفاقات و ادعاهای مطرح شده درباره روند انتخابات فدراسیون دوومیدانی واکنش نشان داد. در این متن آمده است:
«با احترام به اطلاع خوانندگان و عموم علاقهمندان به ورزش کشور میرساند که در روز های اخیر مطالبی حاوی اطلاعات نادرست و تحلیلهای غیردقیق از رویدادهای مربوط به انتخابات فدراسیون دوومیدانی در سال گذشته منتشر شده است. برای تنویر افکار عمومی و روشن شدن حقایق، نکات ذیل متذکر میشود:
۱. تقدم پیشنهاد مدیریت کل: در ابتدا و بهمنظور بهرهگیری از تجارب ارزنده مرحوم آقای مهدی مبینی (روحشان شاد) و حفظ ارتباط ایشان با بدنه وزارت ورزش، پست مدیرکلی دفتر امور مشترک فدراسیونها به ایشان پیشنهاد شد. این پیشنهاد با حسن نیت و بر اساس شناخت از سوابق مدیریتی ایشان صورت گرفت.
۲. شرایط شفاف سرپرستی: با اعلام تمایل ایشان برای حضور مستقیمتر در فدراسیون دوومیدانی، گزینه سرپرستی این فدراسیون مطرح گردید. در همان جلسه اولیه و بهصورت کاملاً شفاف، محدودیت قانونی شرکت سرپرستان در انتخابات همان فدراسیون برای ایشان توضیح داده شد و تأکید گردید که پذیرش این سمت به معنای کنار گذاشتن حق کاندیداتوری در انتخابات آینده فدراسیون دوومیدانی خواهد بود. ایشان با علم کامل به این موضوع، سرپرستی را پذیرفتند.
۳. تغییر مسیر پس از توافق: متعاقباً و در آستانه انتخابات، ایشان با استعفا از سرپرستی، خواستار حضور در رقابتهای انتخابات فدراسیون شدند. این اقدام، مستقیماً مغایر با توافق و تفاهم صریح اولیه بود که با توجه به قانون و برای حفظ بیطرفی و سلامت روند انتخابات شکل گرفته بود. بنابراین، ادامه روند بر اساس همان توافق اولیه و مقررات جاری، امکان حضور ایشان را منتفی میساخت.
۴. تأکید بر اخلاق و قانونمداری: تمامی این روند با رعایت دقیق چارچوبهای قانونی و با تکیه بر اصول اخلاقی و حفظ حرمت توافقات انجام شده، پیش رفت. پایبندی به قول و قرار، همواره خطقرمز غیرقابل عبور در تمام دورههای مسئولیت اینجانب بوده است.
۵. ادای احترام و ابراز تأسف: از مرحوم مبینی به عنوان یکی از چهرههای قدیمی و آشنا به عرصه ورزش یاد میکنم و برای ایشان از درگاه خداوند متعال رحمت و غفران مسألت دارم. ایکاش این موضوع در زمان حیات ایشان مطرح میشد تا از بروز برخی سوءتفاهمات و قضاوتهای ناصواب جلوگیری شود.
این توضیحات، بیانگر «عین واقعیت» آن بخش از ماجرا است که در دوران مسئولیت اینجانب رخ داد. برای اتفاقات و رخدادهای بعدی در دوره مدیریت جدید وزارت ورزش، بنده اطلاعی ندارم.
