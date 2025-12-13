تب برفکی به دامداران اصفهان خسارت زد؛لزوم مرزبندی بهداشتی برای دامداری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح شنبه و در حاشیه صد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به محورهای مطرح‌شده در این جلسه، اظهار کرد: در این نشست موضوعات مهمی در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت که بخش قابل توجهی از مباحث کشاورزی به مشکلات دامداری‌ها و شیوع بیماری تب برفکی اختصاص داشت.

لزوم مرزبندی بهداشتی را برای دامداری‌ها

استاندار اصفهان با بیان اینکه بیماری تب برفکی به صورت طغیانی در کشور و منطقه بروز پیدا کرده، افزود: متأسفانه این بیماری دام‌های زیادی را درگیر کرد و خسارات قابل توجهی به دامداران وارد شد. در جلسه امروز تأکید شد که کار کارشناسی دقیق‌تری برای تعیین فواصل و حریم‌های بهداشتی میان واحدهای دامداری انجام شود تا در صورت بروز موارد مشابه، از گسترش بیماری جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اگر این مرزبندی‌ها و ضوابط قرنطینه‌ای به‌درستی اجرا شود، می‌توان واحدهایی مانند مزارع بزرگ دامداری را در شرایط بحران ایمن نگه داشت و مانع از درگیری گسترده دام‌ها شد.

پیشگیری فعالانه برای کاهش خسارات

جمالی‌نژاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی دامپزشکی و جهاد کشاورزی، گفت: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، تعدادی از دام‌ها تلف یا ناچار به کشتار شدند و هرچند این اقدامات دامنه بیماری را محدود کرد، اما خساراتی به دامداران وارد آمد. لازم است با تقویت اقدامات پیشگیرانه، از تکرار چنین حوادثی در آینده جلوگیری کنیم.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات صنایع در حوزه برق اشاره و تصریح کرد: در این زمینه مصوباتی اتخاذ شده، اما از آنجا که اجرای آن‌ها نیازمند همکاری وزارت نیرو در سطح ملی است، درخواست کردم در جلسات آینده، وزیر، معاون یا مدیرکل مربوطه از وزارت نیرو حضور داشته باشند تا مسائل به‌صورت ریشه‌ای بررسی شود و در صورت وجود جرایم، تا حد امکان کاهش یابد.

اصفهان مستعد پیشتازی در گردشگری سلامت

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری سلامت، بیان کرد: اصفهان از نظر زیرساخت‌ها و توان تخصصی می‌تواند در این حوزه پیشرو باشد. در همین راستا به‌صورت تلفنی از وزیر بهداشت برای حضور در جلسه دعوت شد که با استقبال ایشان همراه بود و قائم‌مقام و معاون وزیر در جلسه شرکت کردند، اما برای تحقق اهداف بلندمدت، حضور شخص وزیر بهداشت ضروری است.

استاندار اصفهان همچنین خواستار آن شد که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صرفاً به مسائل روزمره محدود نشود و افزود: موضوعات میان‌مدت و بلندمدت مانند «قاب اقتصادی» باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد. مقرر شد در جلسه آینده، گزارش عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این قاب ارائه شود تا امکان پیگیری دقیق‌تر فراهم شود.

جمالی‌نژاد با اشاره به بازدید اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت از واحدهای تولیدی کاشان، به‌ویژه در حوزه فرش ماشینی، خاطرنشان کرد: این بازدید بسیار مؤثر بود و از بخش خصوصی انتظار می‌رود با مطالبه‌گری فعال، در مسیر تخصیص منابع و امکانات به استان اصفهان، به‌ویژه اعتبار ۲ همتی پیش‌بینی‌شده برای فعالان عرصه فرش، نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشد.