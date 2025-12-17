محیط زیست اصفهان: حیات وحش از تب برفکی مصون مانده است

مرتضی جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود شیوع سویه جدیدی از بیماری تب برفکی که دام‌های سنگین مانند گاو و گوساله را در برخی مناطق کشور به شدت درگیر کرده، خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از این بیماری در حیات وحش و مناطق حفاظت‌شده استان اصفهان مشاهده و گزارش نشده است.

وی افزود: پایش مستمر گونه‌های حیات وحش توسط محیط‌بانان و کارشناسان اداره کل ادامه دارد و هماهنگی کامل با اداره کل دامپزشکی استان برقرار است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل محیط‌زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه علائم غیرعادی در حیوانات وحشی، اقدامات قرنطینه‌ای و درمانی فوری انجام خواهد شد.

جوهری تاکید کرد: این وضعیت نتیجه کنترل دقیق مرزهای مناطق حفاظت‌شده و نظارت مداوم بر تعاملات احتمالی بین دام‌های اهلی و حیات وحش است.

طاعون در حیات‌وحش اصفهان مشاهده نشد

وی درخصوص وضعیت طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) در مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست استان، گفت: این بیماری نیز در ۲ تا سه سال اخیر کامل کنترل‌شده باقی مانده و هیچ تلفاتی ناشی از آن در مناطق حفاظت‌شده استان گزارش نشده است.

به گفته رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل محیط زیست استان اصفهان، پنج سال پیش مواردی از شیوع PPR منجر به تلفات سنگین شد به طوری که فقط لاشه حدود ۵۰۰ رأس کل، بز و آهو در کلاه قاضی جمع آوری شد اما با اجرای برنامه‌های پایش مداوم، واکسیناسیون دام‌های اهلی اطراف مناطق و اقدامات پیشگیرانه، اکنون وضعیت پایدار و بدون خطر است.

جوهری با تاکید بر اینکه کنترل این بیماری‌ها در حیات وحش استان مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان و همکاری بین‌سازمانی با دامپزشکی است، ابراز کرد: سرشماری اخیر حیات وحش نیز نشان‌دهنده پایداری یا افزایش جزئی جمعیت گونه‌ها بوده که نشانه‌ای مثبت از سلامت اکوسیستم مناطق حفاظت‌شده است.

به گزارش مهر، مناطق تحت مدیریت و شکار ممنوع استان اصفهان شامل ۲۲ منطقه است که بالغ بر ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار هکتار وسعت دارند. ۱۲ منطقه تحت مدیریت تحت عناوین چهارگانه شامل پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، مناطق حفاظت شده، اثر طبیعی ملی، تالاب در استان وجود دارد.

این مناطق با نام پناهگاه حیات وحش عباس آباد، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، پناهگاه‌های حیات وحش یخاب و کوه بزرگی و مناطق حفاظت شده کرکس، کهیاز، دالانکوه، خارو، مجموعه فسیلی سپاهان و تالاب بین المللی گاوخونی با مجموع مساحت یک میلیون هفتصد هزار هکتار در عرصه طبیعی استان اصفهان گسترده است.

همچنین ۱۰ منطقه شکار ممنوع با تنوع بالا و غنای ارزشمند زیستی با مجموع مساحت بالغ بر ۵۸۰ هزار هکتار در سطح استان اصفهان وجود دارد. این مناطق شامل کلاته، حنا، ستبله، شاهقنداب، گلستانکوه، زرچشمه، دشتک، ونک، پلنگ گالون و کرکس است.