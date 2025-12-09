به گزارش خبرنگار مهر، صنعت دامپروری کشور، بهار و تابستان با کمبود نهاده دامی و گرانی آن دست به گریبان بود و به همین دلیل بخشی از دام‌های مولد راهی کشتارگاه شدند. در پاییز هم با مهمان ناخوانده به اوج بحران رسید و در نتیجه سویه جدید تب برفکی دام‌های زیادی تلف شدند.

شیر خام با قیمت مصوب ۲۳ هزار تومان در هر کیلو گرم امروز به حدود ۴۰ هزار تومان رسیده و گرانی در بازار لبنیات مردم را دچار سردرگمی و حیرانی کرده است.

در حالی که برخی از فعالان صنعت دامپروری کشور عنوان می‌کنند کوتاهی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور بوده که نسبت به هشدارهای جهانی بی توجه بودند، مسئولان دولتی اظهار می‌کنند پیش از ورود تب برفکی بخشی از واکسن مورد نیاز در تیر ماه وارد شده بود.

تب برفکی از سمت همسایگان غربی وارد کشور شده و دامداری‌های استان آذربایجان شرقی را درگیر خود کرد. این سویه در دامپروری‌های استان تهران به اوج رسید و در حال حاضر در استان اصفهان، دام‌ها را درگیر کرده است.

بنا بر اعلام رئیس سازمان دامپزشکی کشور واکسیناسیون در حال انجام و کانون‌ها کاهش یافته است.

علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در خصوص وضعیت شیوع تب برفکی در بین دامداری‌های کشور به خبرنگار مهر گفت: وقتی ویروسی با سویه جدید شیوع پیدا می‌کند چاره‌ای جز تهیه واکسن نیست. سازمان دامپزشکی پس از ورود سویه جدید تب برفکی بلافاصله با واکسیناسیون جلوی بیماری را گرفت و چون بخشی از واکسن از پیش تأمین شده بود اقدامات لازم انجام شد.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد کانون‌های این ویروس در دو استان تهران و اصفهان بود که سازمان دامپزشکی کشور وارد عمل شد.

وی با بیان اینکه این سویه فوق‌العاده وحشی و مسری بود، ادامه داد: سرعت ویروس به قدری بالا بود که طی چند روز ۷۰ تا ۸۰ دامداری در استان تهران را درگیر کرد. در مجموع ۱۲۰ کانون گزارش شد که حدود ۸۰ کانون مربوط به دو هفته نخست درگیری بود.

وی اضافه کرد: بلافاصله واکسیناسیون در دامداری‌های تهران، البرز، سمنان و قزوین شروع و ویروس در این استان‌ها کنترل شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اقدامات بهداشتی در کانون‌ها هم کمک کننده بود، اظهار کرد: اقدامات بهداشتی، قرنطینه و ضدعفونی نیز همزمان پیگیری شد و دامداری‌ها از یک کیلو متر تا سه کیلو متر همجوار کانون گزارش شده واکسینه شدند و می‌شوند. همچنین از ۳ کیلو متر تا ۱۰ کیلو متر هم رصد و پایش انجام می‌شود تا اگر گزارش جدیدی از بیماری شد کارشناسان به سرعت وارد عمل شوند.

وی عنوان کرد: با این اقدامات، بلافاصله ویروس در تهران کنترل شد. از سوی دیگر با واکسیناسیون استان‌های همجوار استان تهران مثل قزوین، سمنان و قم هم که چند کانون محدود گزارش شده بود، بیماری کنترل شد.

به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور گزارش جدیدی از حرکت این ویروس به سایر استان‌ها اعلام نشده است.

پرداخت خسارات دامداری‌ها در حال پیگیری است

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت دامداری‌های استان اصفهان هم گفت: در اصفهان چند تا کانون گزارش شد. در واقع بیشترین کانون‌ها در دو استان تهران و اصفهان بود. اما در سایر استان‌های کشور با یک یا دو کانون و بعضاً در روستاها و دامداری‌های غیرصنعتی داشتیم. ویروس در استان اصفهان هم تحت کنترل است.

وی اظهار کرد: سویه جدید تب برفکی طی ۳ ماه گذشته از سوی سازمان دامپزشکی کشور کنترل شد در حالی که در گذشته با ورود سویه جدید ویروس معمولاً یک سال طول می‌کشید تا ویروس کنترل شود.

این مسئول دولتی ادامه داد: سازمان دامپزشکی توانست به موقع واکسن مورد نیاز را خریداری و وارد کند و به زودی تولید واکسن داخلی سویه جدید تب برفکی نیز در کشور آغاز می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه این نوید را به دامداران کشور می‌دهم که این ویروس تحت کنترل است، اضافه کرد: دامداران نباید نگران باشند واکسیناسیون انجام شده و امروز پس از ۳ ماه از شدت و حدت بیماری کاسته شده است.

رفیعی‌پور درباره جبران خسارات وارد شده به دامداری‌ها از طریق بیمه هم عنوان کرد: سازمان دامپزشکی در حال پیگیری پرداخت خسارات و کمک به دامداری‌ها است. در این راستا موضوع پرداخت غرامت از دو طریق قابل پیگیری است؛ نخست دام‌هایی که بیمه بودند و این دامداری‌ها به صندوق بیمه معرفی شدند و متناسب با تعداد دام تلف شده و حتی دامی که کشتار شده، بیمه مبلغی می‌پردازد. اما متأسفانه بعضی دامداری‌ها هم دام خود را بیمه نکرده بودند که موضوع جبران خسارات آنها نیز در حال پیگیری است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور توصیه کرد: دامداران باید دام‌های خود را بیمه کنند. آنها با پرداخت ۱۰۰ هزار تومان در چنین شرایطی می‌توانند جبران خسارت کرده و بابت دام تلف شده ۱۰۰ میلیون تومان حق بیمه دریافت کنند.

وی اعلام کرد: حتی سازمان دامپزشکی کشور به دنبال این است که نشستی با معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و صندوق بیمه داشته باشد و بیمه دام‌ها هم مثل طیور اجباری شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان به دامداری‌هایی که دچار خسارت شدند و دام‌هایشان بیمه نبودند، این نوید را داد که موضوع در قالب ستاد ملی تب برفکی در حال پیگیری است و این مجوز از معاون اول رئیس جمهور اخذ شده تا این دامداری‌ها و میزان خسارت‌ها شناسایی و برآورد شده و به سازمان مدیریت بحران معرفی شوند. در ادامه سازمان مدیریت بحران برای کمک به این دامداری‌ها وارد عمل شود.