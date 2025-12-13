به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا پناهی مقدم پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت تصادفات جاده‌ای در استان اظهار کرد: ارومیه - مهاباد، نقده - اشنویه، ارومیه -سلماس و پیرانشهر -نقده چهار محور پرتصادف استان هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر محور ارومیه - مهاباد با سهم ۶.۵ درصدی، بیشترین تصادفات فوتی استان را به خود اختصاص داده است.

سرهنگ پناهی مقدم گفت: محور نقده - اشنویه با ۴.۵ درصد تصادفات فوتی در رتبه بعدی قرار دارد که وقوع دو تصادف زنجیره‌ای در این مسیر، نقش قابل توجهی در افزایش آمار تلفات استان داشته است.

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین محور ارومیه - سلماس با سهم چهار درصدی تصادفات فوتی، با اجرای اقداماتی همچون دوربرگردان‌های استاندارد، ایمن‌سازی تقاطع‌ها و آغاز تعریض گردنه‌ها همراه بوده است.

۳۱ نفر در گردنه قوشچی در اثر تصادفات جان باخته‌اند

وی با اشاره به کاهش چشمگیر تلفات در گردنه قوشچی در ارومیه اظهار کرد: طی سال ۱۴۰۲ در این گردنه ۳۱ نفر جان خود را از دست دادند، اما با اجرای طرح جداسازی مسیر، این عدد در سال ۱۴۰۳ به سه نفر کاهش یافت و در آمار امسال نیز تاکنون تنها یک فوتی ثبت شده است.

سرهنگ پناهی محور پیرانشهر - نقده را چهارمین محور پرتصادف استان دانست و گفت: این مسیر که به‌عنوان مسیر زائران اربعین نیز شناخته می‌شود، در حال جداسازی و ایمن‌سازی است و پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده بخش عمده‌ای از آن به‌طور کامل ساماندهی شود.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در ادامه از افزایش ۵ درصدی تعداد کشته‌شدگان تصادفات جاده‌ای استان در سر صحنه تصادف طی هشت‌ماهه امسال بنا به گزارش پلیس خبر داد و گفت: بیشترین سوانح رانندگی در روزهای پایانی هفته و بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ رخ می‌دهد.

روزهای پایانی هفته بیشترین سوانح رانندگی در آذربایجان غربی رخ می‌دهد

سرهنگ پناهی‌مقدم در ادامه گفت: بیشترین سوانح در روزهای پنجشنبه و جمعه و هم‌زمان با افزایش حجم تردد در محورهای استان رخ می‌دهد و در شبانه‌روز، بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ بیشترین سهم تصادفات را به خود اختصاص داده که این الگو مشابه میانگین کشوری است.

وی با بیان اینکه خودروهای سواری با سهم ۷۲ درصدی بیشترین نقش را در تصادفات دارند و از نظر علل وقوع، عدم توجه به جلو با ۳۶ درصد در رتبه نخست قرار دارد، اظهار کرد: پس از آن، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با ۲۶ درصد و واژگونی و تجاوز به چپ ناشی از سبقت غیرمجاز با ۱۳ درصد از عوامل اصلی سوانح جاده‌ای استان هستند.

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی با اشاره به افزایش تصادفات در راه‌های فرعی و روستایی گفت: سهم این محورها از ۳۵ درصد در سال گذشته به ۴۲ درصد در سال جاری رسیده است، در حالی که ۵۰ درصد تصادفات در جاده‌های اصلی و حدود هشت درصد در بزرگراه‌ها رخ می‌دهد.

اجرای طرح زمستانی پلیس راه از ۲۹ آذرماه در آذربایجان غربی

رئیس پلیس راه استان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انتظامی پلیس راه اشاره کرد و افزود: در هشت‌ماهه امسال، اعمال قانون رانندگان متخلف نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته و در حوزه تخلفات حادثه‌ساز نیز رشد ۲۲ درصدی ثبت شده است، همچنین ضبط گواهینامه رانندگان متخلف در تست الکل و مواد روانگردان با افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده که یکی از عوامل اصلی افزایش تصادفات فوتی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح زمستانی پلیس راه گفت: این طرح از ۲۹ آذرماه در استان آغاز می‌شود و هدف آن افزایش انضباط ترافیکی، حضور محسوس و نامحسوس پلیس در گردنه‌های برف‌گیر و هماهنگی با دستگاه‌های خدمات رسان برای جلوگیری از انسداد محورهای مواصلاتی در فصل سرماست.