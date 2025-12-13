به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سیسیپور، با اشاره به بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی بیان کرد: در صورت تداوم شرایط فعلی، فعالیت سامانههای بارشی تا روزهای پایانی هفته در استان ادامه خواهد داشت و این بارشها عمدتاً ناشی از سامانههای سراسری فعال در منطقه است.
وی افزود: بر اساس پیشبینیها، بیشترین میزان بارندگی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه رخ خواهد داد و طی این مدت، بخشهای مختلف استان شاهد بارشهای نسبتاً مؤثری خواهند بود.
این کارشناس هواشناسی ادامه داد: با خروج این سامانه، در صورت عدم تغییر در نقشههای هواشناسی، از روز پنجشنبه یک موج بارشی جدید وارد استان خواهد شد که احتمال تقویت آن نسبت به سامانه فعلی وجود دارد.
سیسیپور با تأکید بر حساس بودن شرایط جوی استان تصریح کرد: از هفته جاری تا اوایل هفته آینده و تا روز شنبه، استان هرمزگان بهطور متناوب تحت تأثیر سامانههای بارشی قرار خواهد داشت.
وی در پایان با توصیه به شهروندان برای توجه به اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی ابراز امیدواری کرد: این بارشها بتواند شرایط مطلوبتری را برای استان به همراه داشته باشد.
نظر شما