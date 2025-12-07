آغاز بارش باران از روز پنجشنبه در کهگیلویه و بویراحمد

فرمان فرامین در گفت و گو با خبرنگار مهر از ورود یک سامانه بارشی به کهگیلویه و بویراحمد از فردا دوشنبه خبر داد و گفت: امسال بدترین پاییز ۵۰ سال گذشته را با کمبود ۱۲۷ میلیمتری بارش تجربه کردیم اما از پایان هفته آسمان استان ابری و پر بارش پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی، نقشه‌های هواشناسی از فردا دوشنبه آسمان استان شاهد تشکیل پدیده ابرناکی قابل توجه خواهد بود، افزود: از روز پنج‌شنبه با تشدید این سامانه بارشی و پدیده ابرناکی شاهد آغاز بارش باران در استان خواهیم بود.

معاون فنی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد افزود: فعالیت این سامانه بارشی روز جمعه کاهش می‌یابد اما در روز شنبه دوباره ظرفیت‌های بهتری برای بارش ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه پس از این باید منتظر موج دوم بارش در استان باشیم، ادامه داد: هفته آینده قطعاً آسمان استان ابری و با ظرفیت بالای بارش خواهد بود که جزئیات بیشتر آن در روزهای آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.

فرامین با اشاره به شرایط نامناسب کشاورزی به دلیل خشکی و سفتی زمین، خطاب به کشاورزان هشدار داد: اگر قصد کشت و زراعت دارند، باید قبل از ورود سامانه بارشی به استان، اقدامات لازم را انجام دهید زیرا پس از بارش، زمین سفت و غیرقابل نفوذ خواهد بود و این فرصت از دست می‌رود.

وضعیت دمایی استان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: امروز صبح دمای صفر درجه سلسیوس در سردترین نقطه استان ثبت شد اما با افزایش ابرناکی، دمای صبحگاهی بین ۵ تا ۷ درجه افزایش خواهد یافت.

معاون فنی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه پاییز امسال بدترین شرایط را در نیم قرن گذشته داشته است، اظهار امیدواری کرد: خوشبختانه پیش‌بینی‌ها حاکی از شرایط امیدوارکننده برای زمستان و حتی بهار سال آینده است.