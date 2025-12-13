  1. سیاست
  2. مجلس
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۵

آقای رئیس جمهور! شارلاتانیسم رسانه ای خیرخواه شما نیست

آقای رئیس جمهور! شارلاتانیسم رسانه ای خیرخواه شما نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی در صفحه شخصی خود ناظر به صحبت‌های اخیر پزشکیان درباره ماراتن کیش نوشت: آقای دکتر! شارلاتانیسم رسانه‌ای خیرخواه شما و هویت ملّی و معارف اسلامی _ ایرانی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی در صفحه شخصی خود ناظر به صحبت‌های اخیر پزشکیان درباره ماراتن کیش نوشت: آقای رئیس جمهور! خدا قوت و رسیدن بخیر؛ کارتان در ارتباط با همسایگان و شرکای راهبردی مان خیلی خوب بود، نمی‌خواستم وقتی در مأموریت هستید نقدتان کنم؛ آقای دکتر! شارلاتانیسم رسانه‌ای خیرخواه شما و هویت ملّی و معارف اسلامی _ ایرانی نیست؛ ماشین رای‌سازی است؛ شما اما مثل حاج قاسم باش و آنچه برای دختر گرامی و پوشیده‌تان نمی‌پسندید برای دیگر دختران سرزمین مان مپسند!

وی بیان کرد: عزل رئیس منطقه آزاد و تذکر جدی به وزرا و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کمترین توقع کار است! وقت، وقت کار و تلاش و صرفه‌جویی است، علاوه بر مقررات مترقی شرع مقدس، جنسی شدن خیابان و ورزش و کافه و مدرسه و دانشگاه و پاساژ و....، ضد کار و تولید و خلاقیت و تلاش است، این فتوای عقل است! دعاگوی شما برای اعتلای ایران و اسلام هستم.

آقای رئیس جمهور! شارلاتانیسم رسانه ای خیرخواه شما نیست

کد خبر 6687896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها