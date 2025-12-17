به گزارش خبرگزاری مهر، امشب فیلمی منتشر شد از وضعیت فرودگاه کیش که پس از بارش باران در این شهر، آب به داخل سالن ترانزیت فرودگاه آمده و زمین پر از آب است.

ناخودآگاه ذهن به سمت برگزاری ماراتن کیش رفت، آنجا که برنامه‌ای به اسم ورزش، تبدیل به نمایش بی‌حجابی و هنجارشکنی شد و در کمال عجب مسئولین کیش مورد دفاع رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت هم قرار گرفتند.

ای کاش مسئولین این جزیره به جای هزینه روی هنجارشکنی‌های فرهنگی و اجتماعی و پافشاری روی موضوعی که به اذعان بسیاری از تحلیلگران رنگ و بویی از ورزش نداشت، بودجه‌های اضافه خود را طوری تقسیم می‌کردند که سالن ترانزیت فرودگاه منطقه آزاد کیش، از شدت آبگرفتگی محلی برای شنا کردن نشود!