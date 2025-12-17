  1. استانها
شنا در بی‌تدبیری مسئولان کیش/ فقط برای هنجارشکنی بودجه داریم!

امشب فیلمی منتشر شد از وضعیت فرودگاه کیش که پس از بارش باران در این شهر، آب به داخل سالن ترانزیت فرودگاه آمده و زمین پر از آب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امشب فیلمی منتشر شد از وضعیت فرودگاه کیش که پس از بارش باران در این شهر، آب به داخل سالن ترانزیت فرودگاه آمده و زمین پر از آب است.

ناخودآگاه ذهن به سمت برگزاری ماراتن کیش رفت، آنجا که برنامه‌ای به اسم ورزش، تبدیل به نمایش بی‌حجابی و هنجارشکنی شد و در کمال عجب مسئولین کیش مورد دفاع رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت هم قرار گرفتند.

ای کاش مسئولین این جزیره به جای هزینه روی هنجارشکنی‌های فرهنگی و اجتماعی و پافشاری روی موضوعی که به اذعان بسیاری از تحلیلگران رنگ و بویی از ورزش نداشت، بودجه‌های اضافه خود را طوری تقسیم می‌کردند که سالن ترانزیت فرودگاه منطقه آزاد کیش، از شدت آبگرفتگی محلی برای شنا کردن نشود!

