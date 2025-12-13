حجت الاسلام عبدالحمید صادقی در حاشیه تجمع حجاب فاطمی در پارک ملت مشهد مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در صیانت از هویت دینی جامعه، اظهار کرد: اگر مردم در صحنه باشند، می‌توان جلوی بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را گرفت.

نویسنده و پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب افزود: امروز ما مشهدی‌ها در پارک ملت میهمان شهدای گمنامی بودیم که در این بوستان مدفون هستند؛ شهدایی که در حقیقت دعوت‌کننده و میزبان این برنامه بودند.

وی با اشاره به فعالیت‌های جهادی و مستمر دختر گرانقدر شهید عرفابی افزود: حدود ۲۵۰ روز است که ایشان در فضایی که گاهی با آسیب‌های اجتماعی مواجه است، هر روز صبح فعالیت فرهنگی انجام می‌دهند، از هزینه شخصی خود استفاده می‌کنند و مردم شهر و حتی کشور را برای اصلاح وضعیت جامعه به کار فرهنگی، ایجابی، نرم و جهاد تبیینی دعوت می‌کنند.

صادقی با اشاره به حضور گسترده مردم در این تجمع تصریح کرد: حضور بیش از دو هزار نفر در این برنامه به‌روشنی نشان می‌دهد که اگر مردم پای کار باشند، می‌توان از بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها پیشگیری کرد.

این پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب با اشاره به هشدار اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: مقام معظم رهبری چند روز پیش هشدار دادند که دشمن در تلاش است هویت ایران، به‌ویژه هویت دینی و مذهبی را از بین ببرد. این تهدید جدی است و متدیّنان باید آن را جدی بگیرند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین وظایف مردم انقلابی، در هر لباس، جایگاه و شرایطی، درک اهمیت «حضور در صحنه» است؛ هرکس باید با هر توان و اقدامی که می‌تواند، چه اقدامات ایجابی و چه اقدامات سلبی، نقش خود را ایفا کند.

صادقی خاطرنشان کرد: ممکن است یک نفر با هزار تومان، یک نفر با یک میلیون تومان، فردی با وقف سنگین، یا شخصی با کار فرهنگی، فعالیت آموزشی در مدرسه، یا تبیین این مسائل برای دانش‌آموزان، سهم خود را ادا کند؛ مهم این است که قدمی برداشته شود و کسی بعدها نگوید در پیروزی‌ها نقشی نداشته یا در برابر آسیب‌های اجتماعی کوتاهی کرده است.

نویسنده و پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب همچنین بر مسئولیت نهادهای حاکمیتی تأکید کرد و گفت: ارگان‌های حاکمیتی نیز بر اساس قوانین و اصول قانون اساسی، باید تمام‌قد از نیروهای مؤمن و انقلابی حمایت کنند و همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، این موضوع را دست‌کم نگیرند و حمایت مؤثر و شایسته داشته باشند.