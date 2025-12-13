  1. استانها
اجتماع ۲ هزار نفری بانوان مشهدی در بوستان ملت برگزار شد

مشهد- اجتماع ۲ هزار نفری بانوان مشهدی که پیام امر به معروف و نهی از منکر را در بوستان ملت فریاد زدند، با حضور پرشور مردم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه و به مناسبت میلاد نورانی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، پارک ملت مشهد شاهد حضور خیره‌کننده بانوان و خانواده‌هایی بود که با گام‌هایشان، پیام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و «بی‌تفاوت نبودن» را فریاد زدند.

مراسم پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت ولادت نورانی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، با محوریت سبک زندگی فاطمی و تکریم مقام مادر و زن، با حضور بیش از دو هزار نفر از مردم مشهد مقدس، به‌ویژه بانوان، در پارک ملت برگزار شد.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان مسیر پیاده‌روی را از درب شرقی پارک ملت تا گلزار شهدای گمنام این بوستان طی کردند؛ مسیری که با قدم‌های مادران، دختران و خانواده‌ها رنگ و بوی تعهد، غیرت دینی و مسئولیت اجتماعی گرفت.

حضور پرشور و چشمگیر بانوان در این اجتماع فاطمی، جلوه‌ای از باور و آگاهی بود؛ بانوانی که آمده بودند بگویند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر یک وظیفه زنده است و جامعه نباید در برابر ارزش‌ها بی‌تفاوت بماند.

این مراسم صحنه‌ای از حضور آگاهانه مردمی بود که با الهام از سیره حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، بر حفظ ارزش‌های دینی، جایگاه زن و مسئولیت اجتماعی تأکید کردند.

