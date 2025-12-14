  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

اطلاعیه دانشگاه شهید بهشتی درباره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دکتری

اطلاعیه دانشگاه شهید بهشتی درباره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دکتری

دانشگاه شهید بهشتی با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری هفدهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مقطع دکتری در روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دانشگاه شهید بهشتی، هفدهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی این دانشگاه ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

این اطلاعیه طی نامه‌ای از سوی مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه به معاونان آموزشی دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، بنیاد ایران‌شناسی و پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور ابلاغ شده است.

در این نامه از مسئولان آموزشی خواسته شده است ضمن اطلاع‌رسانی به دانشجویان مقطع دکتری، برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری آزمون جامع زبان برای آن دسته از دانشجویانی که تاکنون موفق به کسب نمره قابل قبول زبان خارجی دانشگاه نشده‌اند، انجام شود.

اطلاعیه دانشگاه شهید بهشتی درباره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دکتری

گفتنی است آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی یکی از الزامات آموزشی دانشجویان دکتری برای ادامه تحصیل و شرکت در آزمون جامع به شمار می‌رود.

کد خبر 6688419
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها