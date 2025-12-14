اطلاعیه دانشگاه شهید بهشتی درباره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دانشگاه شهید بهشتی، هفدهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی این دانشگاه ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
این اطلاعیه طی نامهای از سوی مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه به معاونان آموزشی دانشکدهها، پژوهشکدهها، بنیاد ایرانشناسی و پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور ابلاغ شده است.
در این نامه از مسئولان آموزشی خواسته شده است ضمن اطلاعرسانی به دانشجویان مقطع دکتری، برنامهریزی لازم برای برگزاری آزمون جامع زبان برای آن دسته از دانشجویانی که تاکنون موفق به کسب نمره قابل قبول زبان خارجی دانشگاه نشدهاند، انجام شود.
گفتنی است آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی یکی از الزامات آموزشی دانشجویان دکتری برای ادامه تحصیل و شرکت در آزمون جامع به شمار میرود.
